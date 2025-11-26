快訊

人民日報「鐘聲」：日本只有恪守「和平憲法」才有立世之本

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
11月25日，日本首相高市早苗與美國總統川普通電話後，在官邸接受媒體訪問。（路透）
北京對日本的口誅筆伐持續，26日，大陸官媒《人民日報》刊發署名「鐘聲」評論文章「恪守「和平憲法」，日本才有立世之本」，指出日方若一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

文章強調，日本只有汲取歷史教訓，恪守國際法和本國「和平憲法」，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會，才是對自己負責、對世界負責。國際社會有權利，也有責任共同維護以國際法為基礎的國際秩序，確保戰後和平成果得到切實尊重。

文章稱，作為二戰戰敗國，日本正在試圖掙脫國際法束縛，其以和平主義存世的立身之本正在發生動搖。一切主張正義的國家和人民，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

文章指出，在日本首相高市早苗涉台錯誤言論，引發國內外強烈批評之際，日本又做出一系列危險舉動，包括自2023年放寬武器出口限制後首次出口殺傷性武器、自民黨啟動討論修訂「安保三文件」、將在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器等，進一步暴露日方背離戰後國際秩序的政治企圖。作為二戰戰敗國，日本上述舉動是對國際法義務的公然背棄，是對國際社會共同認定的戰後秩序的嚴重挑戰，將對亞洲乃至世界和平穩定造成嚴重威脅。

文章指出，《聯合國憲章》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，對日本作為戰敗國的義務作出明確規定。《聯合國憲章》規定的「集體自衛權」是為維護國際社會集體安全、防止法西斯勢力復活而創設的權利，日本被限制行使這一權利。《波茨坦公告》要求日本完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。宣告日本軍國主義徹底失敗的日本投降書承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。這些具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國應承擔的國際義務，構成戰後國際秩序的重要基石，也是日本重返國際社會的政治前提和法律前提。

文章又指，中日四個政治文件和日本憲法第9條，更是日本對和平發展道路作出的重要承諾。日本在《中日聯合聲明》中明確表示對過去戰爭行為的深刻反省，承諾通過和平手段解決爭端。日本憲法確立的「專守防衛」原則，是日本戰後堅持走和平發展道路的重要保障。這是日本向本國人民、中國人民、世界人民作出的鄭重承諾，具有不可動搖的嚴肅性和約束力，不容絲毫模糊和倒退。

該文強調，「國無信無以立世」，但令人警惕的是，日本右翼勢力近年來頻頻挑戰這些基本原則。從鼓吹武力介入台海，到討論放棄「無核三原則」，從試圖修改憲法第9條，到謀求「對敵基地攻擊能力」，這一系列動向表明日本正在背離其戰後長期堅持的和平發展道路。這些行為不僅違背國際法，更與日本自身的憲法規定和政治承諾相抵觸。種種跡象表明，日本正在試圖掙脫《波茨坦公告》和日本投降書的束縛，軍國主義正在日本死灰復燃，日本戰後以和平主義存世的立身之本正在發生動搖。

文章稱，日方若一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

高市早苗 台灣有事

