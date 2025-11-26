美財長證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普和中國大陸國家主席習近平10月30日在南海金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。路透
美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，外界解讀與日本首相高市早苗台灣有事」答辯引發的中日摩擦有關，但究竟由誰主動致電仍眾說紛紜。中國外交部發言人毛寧指川習此次通話是由美方發起，美國財政部長貝森特25日受訪時也證實。

依據CNBC「Squawk Box」公布逐字稿，主持人奎克（Rebecca Quick）首先指出，從目前美中雙方釋出的訊息來看，各自的解讀略有不同。美方似乎在推動中國擴大黃豆採購方面扮演關鍵角色，她隨即追問相關進展。

貝森特首先就主動澄清：「川普總統在兩位領導人於南韓釜山舉行歷史性會晤30天後發起此次通話，兩人關係非常好。」他接著指出，中方在黃豆購買的節奏上完全按計畫進行，在接下來三年半，至少將購買8750萬公噸黃豆。他說：「完全按計畫進行，最低限度也會達到這個數量。」

奎克接著提到，中方媒體對此次通話的解讀有所不同，至少強調的內容不盡相同，包括烏克蘭局勢及美中在台灣問題上的立場，並直問：「請問美國目前在台灣議題上的立場是什麼？」

貝森特對此答稱：「美國在台灣問題上的立場沒有改變。至於烏克蘭，川普總統與習總書記同意，必須推進烏克蘭和平進程，並同意共同努力實現這一目標。」

高市早苗 台灣有事 川普 習近平

