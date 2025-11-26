不再依賴中國！青森用雪國魅力招手 市長：台灣發展潛力更大

中國大陸政府日前發布不建議赴日旅遊的措施，使日本觀光業再度面臨不確定性。不過根據日媒「河北新報」報導，青森市長西秀記在21日的例行性市長記者會中表示，儘管中國旅客減少會帶來一定程度的影響，但青森並不打算把發展重心擺在單一市場。

他強調，青森與台灣多年來保持緊密交流，「台灣距離近、關係穩定，是最值得進一步合作的夥伴」。青森近年來積極拓展冬季觀光，而台灣因為不會下雪，一片銀白的冰雪體驗，反而對台灣民眾有強烈的吸引力。青森推出的雪地活動、冰雪祭典、冬季溫泉等特色，都正好受台灣遊客的歡迎。市長指出，台灣遊客近年穩定成長，他認為「台灣在觀光方面的潛力，應該比中國來的更大」。

在水產品出口方面，青森市也開始強調市場多元化，陸奧灣扇貝的出口將積極拓展至其他國家。市長表示，這不只是為了因應短期政治情勢，而是「避免依賴單一市場」的長期策略。

日本網友普遍對青森市長的發言表示支持。有網友認為，與其仰賴可能造成麻煩的客群，不如吸引重視品質、尊重當地文化的旅客；也有人指出，地方政府願意擺脫依賴，是邁向穩健發展的重要一步；另有網友直言，日本應推動市場多元化，避免再受中國政策影響。多數意見都肯定青森市長做法務實、有遠見，值得其他地方借鏡。