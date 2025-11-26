快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

日中緊張 共軍26日起連8天黃海南部射擊試驗

中央社／ 台北26日電

日中關係未見緩和，中國海事局網站公布，連雲港海事局發布航行警告，11月26日至12月3日每日早上8時至晚上6時，黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。

連雲港海事局發布的航行警告表示，11月26日至12月3日每日早上8時至晚上6時，在34-52.69N119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E、34-48.53N119-23.55E、34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N119-18.95E諸點連線範圍內進行射擊試驗。禁止駛入。

該區域位於江蘇連雲港東北外海，介於江蘇連雲港與山東日照之間的近海海域。與連雲港海事局17日發布航行警告，公布11月18日至25日實彈射擊的範圍一致。

另外，據中國海事局網站，威海海事局也發布航行警告，11月26日早上4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。據公告，此次軍事任務範圍為37-48.77N 123-01.88E、37-43.67N123-07.52E、37-34.55N 122-56.25E、37-39.67N122-49.02E四點連線。

該區域位於山東威海市東北外海。

日中關係緊張之際，中國頻繁在黃海進行軍事活動，大連海事局此前發布航行警告，11月23日至12月7日一連兩週，在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

霧台鄉大武部落3年獵4黑熊還3貼遊街 屏東地院今判9人無罪

為期8天！陸再發布11/26至12/3「黃海南部射擊試驗」公告

陸再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

「將官盃」體能戰技賽桃園登場 陸軍司令帶頭跑3公里

相關新聞

「台灣有事」害小孤島缺大醫生！與那國島擴軍下的風暴

日本防衛大臣小泉進次郎新官上任之後，近期首度以防長的新身分造訪沖繩。小泉11月23日前往離台灣最近的與那國島時，還特別提到在與那國島部署飛彈部隊的重要性，但時機點相對敏感，反倒給了中國操作空間。

川普稱與中日領導人有「良好對話」 讚高市聰明、強勢

日中關係惡化之際，美國總統川普昨天先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話。川普今天表示，和高市早苗聊得非常好，也...

川習通話台灣議題各自表述 日前駐中大使：習偷換概念、川普草率帶過

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，雙方對於是否談及台灣議題是「各自表述」，川普隨後致電日本首相高市，高市事...

高市早苗和中鬧僵 民調卻再創新高！謝金河揭關鍵：年輕人也被喚醒

日本年輕世代的覺醒：高市的底氣！

國安人士：中國升高對日威脅騎虎難下 需要「這通電話」找下台階

美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話，習近平提及「台灣問題」，川普則稱「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」我國安...

川習通話 台灣議題「各自表述」 外媒指習近平罕見致電川普

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，討論貿易等議題。雙方對於是否談及台灣議題是「各自表述」，就連是誰主動致電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。