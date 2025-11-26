日中緊張 共軍26日起連8天黃海南部射擊試驗
日中關係未見緩和，中國海事局網站公布，連雲港海事局發布航行警告，11月26日至12月3日每日早上8時至晚上6時，黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。
連雲港海事局發布的航行警告表示，11月26日至12月3日每日早上8時至晚上6時，在34-52.69N119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E、34-48.53N119-23.55E、34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N119-18.95E諸點連線範圍內進行射擊試驗。禁止駛入。
該區域位於江蘇連雲港東北外海，介於江蘇連雲港與山東日照之間的近海海域。與連雲港海事局17日發布航行警告，公布11月18日至25日實彈射擊的範圍一致。
另外，據中國海事局網站，威海海事局也發布航行警告，11月26日早上4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。據公告，此次軍事任務範圍為37-48.77N 123-01.88E、37-43.67N123-07.52E、37-34.55N 122-56.25E、37-39.67N122-49.02E四點連線。
該區域位於山東威海市東北外海。
日中關係緊張之際，中國頻繁在黃海進行軍事活動，大連海事局此前發布航行警告，11月23日至12月7日一連兩週，在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。
