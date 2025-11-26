聽新聞
與那國島部署飛彈 日：旨在防禦非攻擊

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導

日本計畫在與那國島部署自衛隊飛彈部隊，中國大陸外交部批評這是「刻意製造地區緊張」，日本防衛大臣小泉進次郎廿五日在記者會反駁，計畫部署的飛彈旨在防禦而非攻擊他國，對中方稱之為「攻擊性武器」，他表示「不一樣就是不一樣」。

彭博報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國指控構成武力威脅。日本駐聯大使山崎和之廿四日回覆聯合國秘書長古特瑞斯，反駁中方主張「與事實不符、缺乏根據」。

山崎在回函中寫道：「中方稱日本即便在未遭受武力攻擊情況下也會行使自衛權，這項主張是錯誤的。」信函中提到：「日本的基本防衛政策是被動防衛姿態，純屬防禦性質，與中方主張相反。」

高市早苗 台灣有事 與那國島 飛彈

相關新聞

美媒看川習通話：兩國元首對話 罕見外交表態

中國國家主席習近平廿四日與美國總統川普通話論及台灣。華爾街日報廿四日分析，雖然習近平談話重點是台灣，川普則把話題帶到烏克...

與那國島部署飛彈 日：旨在防禦非攻擊

日本計畫在與那國島部署自衛隊飛彈部隊，中國大陸外交部批評這是「刻意製造地區緊張」，日本防衛大臣小泉進次郎廿五日在記者會反...

中共中聯部長會美大使 指川習通話「兩國進一步校準方向」

中日緊張下，大陸國家主席習近平前晚與美國總統川普通話提及台灣問題，大陸外交部發言人毛寧昨日稱，「此次通話是美方發起的」；...

日媒預期 高市早苗會搶先訪美 協調對中政策

中日因「台灣有事」持續緊張，美國總統川普先後與中國國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。日經亞洲廿五日引述專家分析，北京...

學者分析 習提「台灣戰後回歸說」 衝著日本來

針對川習通話，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正昨天表示，川習通話看起來是為了鞏固兩強共同維穩的位置，且北京希...

新聞眼／美中日博弈 台灣被動等訊息

日本首相高市早苗七日在國會答詢時表示，台灣有事符合「存亡危機事態」的運用條件，暗示日本將武力介入台海爭端。過去兩周，北京...

