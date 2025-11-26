聽新聞
與那國島部署飛彈 日：旨在防禦非攻擊
日本計畫在與那國島部署自衛隊飛彈部隊，中國大陸外交部批評這是「刻意製造地區緊張」，日本防衛大臣小泉進次郎廿五日在記者會反駁，計畫部署的飛彈旨在防禦而非攻擊他國，對中方稱之為「攻擊性武器」，他表示「不一樣就是不一樣」。
彭博報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國指控構成武力威脅。日本駐聯大使山崎和之廿四日回覆聯合國秘書長古特瑞斯，反駁中方主張「與事實不符、缺乏根據」。
山崎在回函中寫道：「中方稱日本即便在未遭受武力攻擊情況下也會行使自衛權，這項主張是錯誤的。」信函中提到：「日本的基本防衛政策是被動防衛姿態，純屬防禦性質，與中方主張相反。」
