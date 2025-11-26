聽新聞
0:00 / 0:00

中共中聯部長會美大使 指川習通話「兩國進一步校準方向」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

中日緊張下，大陸國家主席習近平前晚與美國總統川普通話提及台灣問題，大陸外交部發言人毛寧昨日稱，「此次通話是美方發起的」；就美日領袖「川高通話」，毛寧稱不做評論，但強調台灣問題是「中國內政」，不容外部勢力干涉。

由於新華社通稿未提及習近平是否「應約」與川普通話，外界多認為這次可能由中方主動。但昨日在日本媒體詢問下，毛寧回稱「據我了解，此次通話是美方發起的」。

毛寧並就川習通話指出，川普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。

針對誰主動要求通話的問題，不具名大陸學者指，通稿未提「應約」，不表示是中方發起或中方領導人主動致電，因為兩國元首通話，先前雙方團隊必定事先溝通，一方提出後經雙方同意才會發生。這也顯示中美元首在釜山會晤後，兩國團隊持續保持溝通。

大陸官媒環球網評論形容，此次通話極為重要、極不尋常，是在高市早苗「公然發表錯誤涉台言論」的背景下進行；並稱，通話明確了台灣問題的重要性，中方絕不允許外部勢力染指「中國台灣地區」。

川習通話隔日，中共中聯部部長劉海星昨日在北京會見美國駐北京大使龐德偉。劉海星就通話稱，這是在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，也表明兩國關係總體穩定向好。據中方發布，龐德偉表示美方願和中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題。

高市早苗 台灣有事 中共 美國

延伸閱讀

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

川習通話 王鴻薇：大陸在告訴全世界「中美繞不開台灣這題」

X揭露用戶位置功能！許多挺川普網紅來自海外 部分帳號突遭移除

美介入中日？習近平致電川普藏外交試探 專家一看細節直呼「極不尋常」

相關新聞

美媒看川習通話：兩國元首對話 罕見外交表態

中國國家主席習近平廿四日與美國總統川普通話論及台灣。華爾街日報廿四日分析，雖然習近平談話重點是台灣，川普則把話題帶到烏克...

與那國島部署飛彈 日：旨在防禦非攻擊

日本計畫在與那國島部署自衛隊飛彈部隊，中國大陸外交部批評這是「刻意製造地區緊張」，日本防衛大臣小泉進次郎廿五日在記者會反...

中共中聯部長會美大使 指川習通話「兩國進一步校準方向」

中日緊張下，大陸國家主席習近平前晚與美國總統川普通話提及台灣問題，大陸外交部發言人毛寧昨日稱，「此次通話是美方發起的」；...

日媒預期 高市早苗會搶先訪美 協調對中政策

中日因「台灣有事」持續緊張，美國總統川普先後與中國國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。日經亞洲廿五日引述專家分析，北京...

學者分析 習提「台灣戰後回歸說」 衝著日本來

針對川習通話，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正昨天表示，川習通話看起來是為了鞏固兩強共同維穩的位置，且北京希...

新聞眼／美中日博弈 台灣被動等訊息

日本首相高市早苗七日在國會答詢時表示，台灣有事符合「存亡危機事態」的運用條件，暗示日本將武力介入台海爭端。過去兩周，北京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。