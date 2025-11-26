聽新聞
日媒預期 高市早苗會搶先訪美 協調對中政策

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

中日因「台灣有事」持續緊張，美國總統川普先後與中國國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。日經亞洲廿五日引述專家分析，北京這通電話的目的是讓華府約束東京而非採取立場。未來預期高市將搶在川普訪中前訪美，並仿效前日相安倍晉三維持對川普的密集溝通。

一名日本官員向日經亞洲透露，日方在川習通話前即知道美中的通話安排，並指美日雙方協調良好。

有日本官員指出，高市接下來必須持續與川普保持溝通。前日相安倍晉三在川普第一任內曾與川普進行許多通話，有的甚至長達九十分鐘。

對於川普證實明年四月將訪北京，日本分析人士預期，高市將搶先訪美，以利協調對中政策。截至目前為止，高市尚未傳出訪美計畫。

紐約時報引述專家指出，北京在通話中聚焦台灣與烏克蘭，川普則關注經貿議題；習近平此舉意在促使美方施壓東京。分析認為，中日因「台灣有事」升溫使北京不安，因為區域正形成「台灣安全共享」的共識。習近平試圖趁這股聯合態勢尚未固化前，直接向川普施壓，強化北京偏好的敘事。

日經報導，川普對台灣議題仍維持不置可否的含糊態度，美國智庫亞洲協會的亞洲社會政策研究所執行主任但若雲分析，川普事後隻字未提台灣，說明對這項議題的謹慎，不然就是興趣缺缺。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻指出，北京這通電話意在施壓華府「約束日本」。

華府智庫捍衛民主基金會資深中國研究員辛格頓說，川普保持不表態這點非常關鍵。

辛格頓表示，中國擔心會有更多國家跟進日本，主張若台灣遭封鎖或攻擊也會威脅他們的安全，「從措辭與時機來看，北京表現更像焦慮，而非自信」。

