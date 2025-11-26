川普熱線高市 未提台灣

快訊

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

日本首相高市早苗25日與美國總統川普通話25分鐘，為高市「台灣有事」論引發北京強烈反應後，兩人首度通話。

高市表示，川普向她說明與中國大陸國家主席習近平的通話內容，僅表示確認美日親密關係，希望緩解外界對川普不支持她的疑慮，但未細說兩人是否討論她最近的爭議言論。

高市與川普結束通話後向記者表示，「川普總統已提供對最近美中關係狀態的說明，包括美中領袖昨晚的對話」，「我們接著交換了強化美日同盟、印太地區情勢與各種挑戰的意見」，「川普總統提到，我們是極要好的朋友，也希望我隨時打給他」。

高市並未明確提到台灣，只表示，「由於這些是外交交流，我將避免說明討論內容的進一步細節」，希望驅散她之前「台灣有事」論未獲得川普支持的憂慮。

高市早苗 台灣有事

川習通話後…川高通話強調日美同盟 高市避談台灣議題

日本和中國大陸關係緊張之際，美國總統川普先後與中國大陸國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。川習通話後中方聲明聚焦台灣與...

美媒看川習通話：兩國元首對話 罕見外交表態

中國國家主席習近平廿四日與美國總統川普通話論及台灣。華爾街日報廿四日分析，雖然習近平談話重點是台灣，川普則把話題帶到烏克...

新聞眼／美中日博弈 台灣被動等訊息

日本首相高市早苗七日在國會答詢時表示，台灣有事符合「存亡危機事態」的運用條件，暗示日本將武力介入台海爭端。過去兩周，北京...

川習通話 台灣議題「各自表述」 外媒指習近平罕見致電川普

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，討論貿易等議題。雙方對於是否談及台灣議題是「各自表述」，就連是誰主動致電...

陸施壓各國別介入台海衝突

彭博資訊分析，自日相高市早苗在國會發表涉台言論以來，北京當局便表達不滿，如今正將爭端進一步升級，並向聯合國提出申訴，試圖...

