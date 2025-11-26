川普熱線高市 未提台灣
日本首相高市早苗25日與美國總統川普通話25分鐘，為高市「台灣有事」論引發北京強烈反應後，兩人首度通話。
高市表示，川普向她說明與中國大陸國家主席習近平的通話內容，僅表示確認美日親密關係，希望緩解外界對川普不支持她的疑慮，但未細說兩人是否討論她最近的爭議言論。
高市與川普結束通話後向記者表示，「川普總統已提供對最近美中關係狀態的說明，包括美中領袖昨晚的對話」，「我們接著交換了強化美日同盟、印太地區情勢與各種挑戰的意見」，「川普總統提到，我們是極要好的朋友，也希望我隨時打給他」。
高市並未明確提到台灣，只表示，「由於這些是外交交流，我將避免說明討論內容的進一步細節」，希望驅散她之前「台灣有事」論未獲得川普支持的憂慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言