川普熱線高市 未提台灣

日本首相高市早苗25日與美國總統川普通話25分鐘，為高市「台灣有事」論引發北京強烈反應後，兩人首度通話。

高市表示，川普向她說明與中國大陸國家主席習近平的通話內容，僅表示確認美日親密關係，希望緩解外界對川普不支持她的疑慮，但未細說兩人是否討論她最近的爭議言論。

高市與川普結束通話後向記者表示，「川普總統已提供對最近美中關係狀態的說明，包括美中領袖昨晚的對話」，「我們接著交換了強化美日同盟、印太地區情勢與各種挑戰的意見」，「川普總統提到，我們是極要好的朋友，也希望我隨時打給他」。

高市並未明確提到台灣，只表示，「由於這些是外交交流，我將避免說明討論內容的進一步細節」，希望驅散她之前「台灣有事」論未獲得川普支持的憂慮。