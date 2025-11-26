聽新聞
學者分析 習提「台灣戰後回歸說」 衝著日本來

聯合報／ 記者張文馨陳熙文／連線報導

針對川習通話，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正昨天表示，川習通話看起來是為了鞏固兩強共同維穩的位置，且北京希望防止華府在中日僵局上，過多表態或藉機插手。黃介正也說，川習通話也有告訴內部，傳遞「大哥們已經在處理」的意涵。

政治大學國家發展研究所副教授黃兆年表示，從川習的釜山峰會到這次熱線，北京上次著重經貿，這次從台灣議題出發，切入日中摩擦，透過美國對日本安全及外交關係的影響力，來回應日本首相高市早苗的「台灣有事說」，抵銷高市發言對中國不利的輿論趨勢。

黃兆年指出，習近平希望在經濟問題和台灣問題上，對內展現出「一切盡在掌握」，且「有能力與美國溝通」的形象；習近平一方面透過台灣議題施壓日美，也在美國急欲處理烏克蘭問題的狀態下，再掀一波疑美論，最後，這樣的發言彰顯中國民族主義立場，也有助習近平現階段維穩與強化統治正當性的需求。

有涉外人士表示，比起過去川普會提前預告兩國領袖通話，此次通話顯得突然，尤其對外轉述內容並未提到中日情勢，中方可能掌握這次通話的主動權。

成功大學政治系教授王宏仁分析，新華社並未如過去一樣稱「習近平應邀通話」，加上習搬出「台灣戰後回歸說」，顯示這場通話滿急的，且衝著日本而來，應該是北京希望華府對中日的外交摩擦出手，也向國內傳遞兩大強權共管全球事務的意象。但川普可能不會完全配合北京。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）弗里曼中國研究講座主任萊文廿四日在線上座談會上表示，在川普明年四月訪中前，美中關係有很多機會走向不穩定的狀況，可能會不斷測試彼此。

高市早苗 台灣有事 川習

