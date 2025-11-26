陸施壓各國別介入台海衝突

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊分析，自日相高市早苗在國會發表涉台言論以來，北京當局便表達不滿，如今正將爭端進一步升級，並向聯合國提出申訴，試圖施壓各國同意在未來台海衝突中支持中國立場，或至少不要介入。

中國大陸常駐聯合國代表傅聰日前致函聯合國祕書長古特雷斯，指責高市的言論違反國際法，大陸在聯合國擁有廣泛支持，特別是開發中國家，致聯合國的這封信意味中日爭端已不限於兩國之間，是擴大到更廣的國際，透過引述自衛權並將日本干預定義為侵略行為，北京實際上是在表明包括美國在內的任何國家都不應在台海衝突中保衛台灣。

國際危機組織東北亞資深分析師楊晧暐表示，這封信可能是中國為未來潛在軍事行動（包括在衝突中攻擊日本資產）建立法律基礎和輿論敘事的第一步。

