川習通話 台灣議題「各自表述」 外媒指習近平罕見致電川普

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，討論貿易等議題。雙方對於是否談及台灣議題是「各自表述」，就連是誰主動致電，美中口徑也不一致。外媒指出，這次是罕見由習近平打給川普，試圖影響川普對台海和日本的立場；但大陸外交部發言人毛寧25日回應，本次川習通話是美方發起。

新華社24日晚間發布聲明說，川習就台灣問題及烏克蘭危機做討論。但在美方這邊，無論是川普還是白宮新聞祕書李維特，在對通話總結都沒提到台灣。

川普在Truth Social發文表示，「我剛剛和習主席通了一場非常良好的電話，我們討論很多主題，包括烏克蘭／俄羅斯、芬太尼、黃豆和其他農產品等」，「我們和中國關係極為穩固！這通電話是跟進我們三周前在南韓的非常成功協議，在那之後，雙方對於維持協議時效性與準確性皆大有進展」。

此時正值日相高市早苗「台灣有事」論引發軒然大波之際。華爾街日報引述知情人士說法指出，習近平看到影響川普對台立場的戰略契機，讓美國對台灣思維能更靠近北京想法。雖然台灣是習近平關注焦點，但川普卻改談烏克蘭。

據大陸官媒發布的聲明，習近平通話時說：「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要的組成成分。」川普則表示：「美方理解台灣問題對中國的重要性」。

中方聲明說，習近平在通話中援引歷史，稱美中曾一起在二戰對抗「法西斯主義和軍國主義」，當時日本是兩國共同敵人，不應該讓台灣問題動搖這個歷史紐帶。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻認為，北京意在推動華府「約束日本」，而非對台灣採取正式立場。

捍衛民主基金會中國問題資深研究員辛格頓指出：「習近平選擇以『二戰秩序』為切入點談台灣。這是很明顯的戰略訊號。」「趁著中日之間爭端尚未讓台灣議題進一步國際化前，北京正試圖讓華府接受其偏好的歷史與法律詮釋框架。」

他並指出，中國擔心會有更多國家跟隨東京說法，認為台灣遭封鎖或遭攻擊會影響自身安全，「這種敘事與時機，看起來與其說是自信，不如說是焦慮」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，日相高市早苗「台灣有事」言論涉及日本軍事介入，可是日本受制美日安保條約，無法單獨行使自衛權，勢必要美國同意，所以中方如何跟美國明確底線才是關鍵」。