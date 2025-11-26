聽新聞
美媒看川習通話：兩國元首對話 罕見外交表態

聯合報／ 記者顏伶如、黃雅慧陳宥菘／綜合報導
美國總統川普（左）廿四日與中國國家主席習近平（右）通話，提及台灣與烏克蘭，外媒分析，兩者都是敏感議題，美中元首很少把兩個議題混合討論。（美聯社）
中國國家主席習近平廿四日與美國總統川普通話論及台灣。華爾街日報廿四日分析，雖然習近平談話重點是台灣，川普則把話題帶到烏克蘭，台灣與烏克蘭對美中關係而言都是敏感議題，但美中元首很少把兩個議題混合討論。知情人士說，這是場高層對話轉化為一次極為罕見的外交表態。

華爾街日報分析，習近平打電話給川普的時間點，在北京與東京因為台灣議題而關係緊張之際。從戰略價值來看，北京必須確保身為日本盟友的美國持續遵守「一個中國」立場。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨向本報分析，日相高市早苗台灣有事」言論涉及日本軍事介入，可是日本受制美日安保條約，無法單獨行使自衛權，勢必要經過美國同意，所以中方如何跟美國明確底線才是關鍵；換言之，習近平跟川普溝通的主要目的是要「明確底線、管控風險」。

針對川習通話，新華社未提及「應約」，華爾街日報引述消息指通話由習近平主動。不過，大陸外交部稱通話是由美方發起。

張五岳認為，由誰主動發起可能意義不大，因近期有兩個核心議題：一是美方提出俄烏和平方案，中方本身作為大國，特別對俄羅斯具有影響力；二是中日關係確實處在近幾年來谷底，可能美方也希望能管控風險與分歧。

從這次通話來看，張五岳認為，美中關係大概最重要、最直接、最有效的管道就是雙方領導人對話的管道。只要兩人維持溝通管道暢通，關係就不會失控。

對兩岸前景，張五岳相對樂觀，他認為就五年內看，朝鮮半島衝突可能比台海問題更嚴重。但北京在四月川普訪中期間，一定會進一步提出台灣議題。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯昨透過環球網表示，川普上任這一年來，中美關係以激烈的博弈開局，到目前實現「軟著陸」，原因在美方就對中政策失誤做出了幾項調整，包含在中方最敏感的台灣問題上採取比較謹慎的態度。

華爾街日報分析，從習近平談話可看出，中國以歷史條約做為對台灣主張的根據。川普在發文中，並未提到台灣或中日的外交危機，他的避談可能讓太平洋地區的美國盟友感到不安，後者擔心華府在該地區的承諾。

