國安人士：中國升高對日威脅騎虎難下 需要「這通電話」找下台階

美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話，習近平提及「台灣問題」，川普則稱「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」我國安人士指出，台美聯繫緊密，對相關通話內容都有密切掌握；中方以「法律戰」錯誤敘事台灣政治地位，但美方並未隨之起舞。

中日緊張情勢升溫之際，川普與習近平通話。大陸外交部發言人毛寧稱，這次通話是「美方發起」。但我國安人士表示，「這通電話是中方去爭取的」，中國對日本升高複合式威脅，國際形象重挫，正面臨騎虎難下的局面，因此「習近平需要這通電話」，嘗試爭取緩和、下台階空間。

美中元首通話，大陸官媒新華社報導稱，習近平強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。川普則在「真實社群」上發文指出，兩人討論了烏克蘭、芬太尼以及中國購買美國大豆等議題，「我們與中國的關係極為強大」，並說他已接受習近平邀請，將於明年4月訪中，同時也回邀習近平明年稍晚對美國進行國是訪問，但並未提台灣或是中日外交衝突。

國安人士表示，美中領袖對話，中方有自己的一套說法，但美方講的又是另一件事，歷來都是如此。

至於習近平稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，國安人士說，中國透過「法律戰」，以不實敘事脅迫台灣，但二戰相關文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，以及聯合國相關決議，都無涉、無法決定台灣的政治地位，這一點已在包含美國在內的民主國家之間逐漸成為共識。

國安人士強調，習近平提「台灣問題」，但川普與美國方面的後續反應是重點，中方的錯誤敘事，終究沒有被美方接受；「中國去拜託了這通電話，最後還是沒有下台階」，中國對日本一連串的戰略失誤，重創其國際形象，目前尚未看到終點。