聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中日嚴重對峙的關鍵時刻，中國國家主席習近平（右）24日與美國總統川普熱線；示意圖。（美聯社）
中日嚴重對峙的關鍵時刻，中國國家主席習近平（右）24日與美國總統川普熱線；示意圖。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話，習近平提及「台灣問題」，川普則稱「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」我國安人士指出，台美聯繫緊密，對相關通話內容都有密切掌握；中方以「法律戰」錯誤敘事台灣政治地位，但美方並未隨之起舞。

中日緊張情勢升溫之際，川普與習近平通話。大陸外交部發言人毛寧稱，這次通話是「美方發起」。但我國安人士表示，「這通電話是中方去爭取的」，中國對日本升高複合式威脅，國際形象重挫，正面臨騎虎難下的局面，因此「習近平需要這通電話」，嘗試爭取緩和、下台階空間。

美中元首通話，大陸官媒新華社報導稱，習近平強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。川普則在「真實社群」上發文指出，兩人討論了烏克蘭、芬太尼以及中國購買美國大豆等議題，「我們與中國的關係極為強大」，並說他已接受習近平邀請，將於明年4月訪中，同時也回邀習近平明年稍晚對美國進行國是訪問，但並未提台灣或是中日外交衝突。

國安人士表示，美中領袖對話，中方有自己的一套說法，但美方講的又是另一件事，歷來都是如此。

至於習近平稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，國安人士說，中國透過「法律戰」，以不實敘事脅迫台灣，但二戰相關文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，以及聯合國相關決議，都無涉、無法決定台灣的政治地位，這一點已在包含美國在內的民主國家之間逐漸成為共識。

國安人士強調，習近平提「台灣問題」，但川普與美國方面的後續反應是重點，中方的錯誤敘事，終究沒有被美方接受；「中國去拜託了這通電話，最後還是沒有下台階」，中國對日本一連串的戰略失誤，重創其國際形象，目前尚未看到終點。

高市早苗 台灣有事
相關新聞

國安人士：中國升高對日威脅騎虎難下 需要「這通電話」找下台階

美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話，習近平提及「台灣問題」，川普則稱「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」我國安...

美日韓駐陸大使齊聚 確認強化三國協作並就「地區局勢」交流

在中日關係緊張之際，美國駐北京大使龐德偉25日晚間在社群平台X，貼出與日本駐北京大使金杉憲治、韓國駐北京大使盧載憲齊聚的...

解讀中美、美日領袖通話 陸學者：美方不要被拖進中日衝突

美國總統川普於當地時間24日，分別與大陸國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，這是在近期中日關係緊張下上演的元首外交。中...

大陸用旅遊施壓高市 日媒直言「不必勉強來」：重振國旅可補缺口

日本首相高市早苗在國會答詢表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，中國政府陸續反制，勸阻中國民眾赴日旅遊。「產經新...

提前結束遊日…航班滿座 陸媒：日本多個機場擠滿中國旅客

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國反彈後，中國媒體報導，日本多個機場這幾天擠滿了準備返國的中國旅客。其中有人原本就計...

美介入中日？習近平致電川普藏外交試探 專家一看細節直呼「極不尋常」

中國官媒新華社週一（11月24日）晚間發布消息，稱習近平與川普通電話，其中也提到台灣問題。中方聲明稱，習近平向川普強調…

