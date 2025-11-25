美日韓駐陸大使齊聚 確認強化三國協作並就「地區局勢」交流

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國駐陸大使龐德偉（左起）、韓國駐陸大使盧載憲、日本駐陸大使金杉憲治24日齊聚，確認將加強三國協作，並就地區局勢坦率地交換了意見。圖／取自日本駐陸大使館網站
美國駐陸大使龐德偉（左起）、韓國駐陸大使盧載憲、日本駐陸大使金杉憲治24日齊聚，確認將加強三國協作，並就地區局勢坦率地交換了意見。圖／取自日本駐陸大使館網站

中日關係緊張之際，美國北京大使龐德偉25日晚間在社群平台X，貼出與日本駐北京大使金杉憲治、韓國駐北京大使盧載憲齊聚的照片。日本駐大陸使館則指，三位大使在會晤中確認將加強日美韓協作，並就地區局勢坦率地交換了意見。

龐德偉在貼文中表示，美韓日三邊關係穩固，是該地區一股積極的力量，並指三名大使致力於共同努力，以維護安全的供應鏈和自由開放的印太地區。龐德偉強調，「美國優先」並不意味著美國單打獨鬥（alone）。

根據日本駐大陸使館官網訊息，這場會晤是在11月24日舉行。日本駐大陸使館表示，三位大使確認將加強日美韓協作，並就地區局勢坦率地交換了意見。

至發稿前，韓國駐大陸大使館則尚未發布這次會面的消息。

值得一提的是，根據中共中聯部發布，中共中聯部長劉海星25日在北京會見龐德偉，並提到前一晚大陸國家主席習近平與美國總統川普的通話，為中美關係進一步校準方向、注入動力。而龐德偉則尚未公開發布這次會面的訊息。

近期，中日關係因日相高市早苗台灣有事」言論陷入僵局，已影響到中日韓三國合作，此外，中美元首也在24日晚間進行通話，根據大陸官媒新華社通稿，雙方談及台灣議題。有分析認為，習近平希望川普能約束高市的言論。而川普與白宮在川習通話後的聲明，則未提及台灣。

高市早苗 台灣有事 中日關係 北京 日本 美國 中美關係 南韓
