解讀中美、美日領袖通話 陸學者：美方不要被拖進中日衝突

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於中美、美日領袖通話接連上演，大陸國關學者稱，美國既想用日本限制中國，但也要約束日本，「不要再把美國拖進中日之間的衝突中」。法新社
對於中美、美日領袖通話接連上演，大陸國關學者稱，美國既想用日本限制中國，但也要約束日本，「不要再把美國拖進中日之間的衝突中」。法新社

美國總統川普於當地時間24日，分別與大陸國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，這是在近期中日關係緊張下上演的元首外交。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪分析，川普正扮演積極角色，因為他沒必要和中國發生直接衝突，同時也可看到，美國既想利用日本限制中國，但也會約束日本，「不要再把美國拖進中日之間的衝突中」。

就中方此次通稿中，並未提到習近平是否為「應約」與川普通電話，但大陸外交部稱通話是由美方發起，引起討論。王義桅說，過去中方強調「應約」，是顯示站在道義制高點上，這次沒有用「應約」，是充分給了川普面子，但（大陸外交部的說法）也表明中方並非有求於對方。

王義桅分析，中美元首通電話後，川普接著給高市早苗打電話，實際上扮演了積極的角色，包括川普一直以來提到G2、中美合作可以解決非常重要事情等。

他認為，這是因為川普需要約束美國內部建制派，「試圖把日本打造成新的烏克蘭，消耗中國的這種衝動」，且川普表示明年要到中國大陸訪問，也邀請習近平訪美，美國明年還將迎來中期選舉等，所以川普「不希望被建制派給拖着，沒必要跟中國衝突」。

就美日領袖通話，王義桅說，雙方顯然會提到美日同盟的問題，但美國一直對美日同盟是否涵蓋所謂的釣魚台、台灣，都是戰略模糊的，尤其現在美國授權日本生產愛國者導彈，到近期日方計畫在沖繩部署導彈防禦系統等，中方可能還會有更激烈的反應。他認為，實際上美國既想用日本限制中國，但也要約束日本，「不要再把美國拖進中日之間的衝突中」。

王義桅還說，現在各方都想要「keep American in」，拽住美國，例如高市早苗借助此次發言「鬧事情來搞正常化」，另一方拽住美國。

高市早苗 台灣有事 川普 美國 中日關係 習近平
