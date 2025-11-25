快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

川習通話涉台 陸委會：台灣從來不是中國一部分

中央社／ 台北25日電

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話，習近平強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。陸委會表示，這是不實敘事，台灣不是中華人民共和國一部分。

習近平、川普（Donald Trump）於台北時間24日晚通電話，通話內容涉及台灣。

據新華社24日報導，習近平於通話中闡明原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

大陸委員會（陸委會）25日表示，已注意到相關通話，也注意到雙方對於會談內容的說明差異很大。中共側重台灣議題，提及「美方理解台灣問題對於中國的重要性」；美國方面則是隻字未提。

陸委會指出，1945年10月25日中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降，中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

陸委會強調，「反侵略、護家園、追求真正和平」才是二戰歷史意義。面對中共近來各種意圖改變區域現狀的單邊行為，「我們將繼續與各方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮」。

據新華社報導，川普在這場通話中表示，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」；川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文概述川習通話內容時，則未提及台灣部分。

高市早苗 台灣有事 陸委會 川普 習近平
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

習近平：中俄能源合作是「雙方互利合作典範」

美介入中日？習近平致電川普藏外交試探 專家一看細節直呼「極不尋常」

新聞透視／習罕見主動致電川 高層對話轉化「外交表態」

觀察站／「理解台灣問題對中重要性」川畫模糊框框？

相關新聞

美介入中日？習近平致電川普藏外交試探 專家一看細節直呼「極不尋常」

中國官媒新華社週一（11月24日）晚間發布消息，稱習近平與川普通電話，其中也提到台灣問題。中方聲明稱，習近平向川普強調…

大陸用旅遊施壓高市 日媒直言「不必勉強來」：重振國旅可補缺口

日本首相高市早苗在國會答詢表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，中國政府陸續反制，勸阻中國民眾赴日旅遊。「產經新...

提前結束遊日…航班滿座 陸媒：日本多個機場擠滿中國旅客

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國反彈後，中國媒體報導，日本多個機場這幾天擠滿了準備返國的中國旅客。其中有人原本就計...

北京清大教授：再過若干年 日本可能成為「亞洲最危險國家」

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發大陸方面強烈反彈，陸學者接受訪問時指出，目前日本還沒有到軍國主義的程度，但一系列變化說...

川習24日晚通話 陸外交部曝氛圍：此次是由美方發起

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，外界解讀與日本首相高市早苗「台灣有事」的摩擦有關，川普隨後與日本首相高市...

不願犧牲令台日不安？川習通話未提台灣 分析指美國1條件下才有反應

在中日關係因日本高市早苗「台灣有事」言論持續拉鋸之際，美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話。熱線結束後，川普在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。