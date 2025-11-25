川習通話涉台 陸委會：台灣從來不是中國一部分

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話，習近平強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。陸委會表示，這是不實敘事，台灣不是中華人民共和國一部分。

習近平、川普（Donald Trump）於台北時間24日晚通電話，通話內容涉及台灣。

據新華社24日報導，習近平於通話中闡明原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

大陸委員會（陸委會）25日表示，已注意到相關通話，也注意到雙方對於會談內容的說明差異很大。中共側重台灣議題，提及「美方理解台灣問題對於中國的重要性」；美國方面則是隻字未提。

陸委會指出，1945年10月25日中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降，中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

陸委會強調，「反侵略、護家園、追求真正和平」才是二戰歷史意義。面對中共近來各種意圖改變區域現狀的單邊行為，「我們將繼續與各方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮」。

據新華社報導，川普在這場通話中表示，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」；川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文概述川習通話內容時，則未提及台灣部分。