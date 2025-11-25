快訊

北京清大教授：再過若干年 日本可能成為「亞洲最危險國家」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京清華大學國際關係學系教授劉江永近日接受《東方衛視》訪問。圖／取自東方看看新聞
北京清華大學國際關係學系教授劉江永近日接受《東方衛視》訪問。圖／取自東方看看新聞

日本首相高市早苗台灣有事論」引發大陸方面強烈反彈，陸學者接受訪問時指出，目前日本還沒有到軍國主義的程度，但一系列變化說明日本在向一種危險的傾向在發展，也不排除再過若干年，新的時代背景下，日本有可能是亞洲最危險的國家。他並指，在大陸制裁下，日本內部意見已經產生分化。

北京清華大學國際關係學系教授劉江永在接受《東方衛視》訪問時指出，日本正在走向一個很危險的道路，過去日本是對中華民族加害時間最長最深的鄰國，現在它又要幹什麼，就不得不引起高度警惕。

至於記者問道，日本是否要重新走向軍國主義道路，劉江永指出，從幾項指標來看，目前還沒有到這個程度，但是日本從專守防衛到可以行使集體自衛權，從優先發展經濟、輕軍備，到現在一切國力服從於軍事，從民品導向的出口到軍品導向的出口，這系列變化說明日本在向一種危險的傾向發展。

被問及日本內部對於高市早苗相關言論的態度。劉江永分別從日本前首相以及面對一般大眾的民調數字進行分析。

他指出，現在六位日本前首相中，有三位已經對高市早苗說法提出程度不同看法。第一大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥，認為高市作為首相發言太輕率；真正進行批判抵制的是鳩山由紀夫和石破茂。而麻生太郎、菅義偉和岸田文雄在這個發言問題上不作聲，「這種不作聲，實際上就是一種暗中的支持」。

日本輿論方面，劉江永稱，由於大陸方面系統性、針對性、連續性的制裁，實際上日本已經內部已經產生分化，一些日本公眾透過發表文章、遊行等表達訴求，但他認為這些畫面不要過度解讀，它並不是日本的全部。

而關於有日本媒體民調顯示，有80%比例支持高市早苗，劉江永認為，「可能有點灌水，可能有媒體傾向和受眾的關係」，產經新聞、讀賣新聞等對中國的負面比較多，但每日新聞可能認為支持高市早苗者為少數。

他指出，如何防止高市早苗的「狂言」、甚至可以說是「變相的宣戰」，把整個日本推到不可救藥的地步，要透過理性的表達、擺事實、講道理，在法理上、事實上，能夠使日本公眾了解這個事情的利害得失和是非曲直。

高市早苗 台灣有事
不願犧牲令台日不安？川習通話未提台灣 分析指美國1條件下才有反應

在中日關係因日本高市早苗「台灣有事」言論持續拉鋸之際，美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話。熱線結束後，川普在...

美介入中日？習近平致電川普藏外交試探 專家一看細節直呼「極不尋常」

中國官媒新華社週一（11月24日）晚間發布消息，稱習近平與川普通電話，其中也提到台灣問題。中方聲明稱，習近平向川普強調…

川習24日晚通話 陸外交部曝氛圍：此次是由美方發起

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，外界解讀與日本首相高市早苗「台灣有事」的摩擦有關，川普隨後與日本首相高市...

大陸用旅遊施壓高市 日媒直言「不必勉強來」：重振國旅可補缺口

日本首相高市早苗在國會答詢表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，中國政府陸續反制，勸阻中國民眾赴日旅遊。「產經新...

提前結束遊日…航班滿座 陸媒：日本多個機場擠滿中國旅客

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國反彈後，中國媒體報導，日本多個機場這幾天擠滿了準備返國的中國旅客。其中有人原本就計...

