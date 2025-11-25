提前結束遊日…航班滿座 陸媒：日本多個機場擠滿中國旅客

快訊

中央社／ 台北25日電
東京羽田機場人潮。 法新社
日本首相高市早苗台灣有事」說引發中國反彈後，中國媒體報導，日本多個機場這幾天擠滿了準備返國的中國旅客。其中有人原本就計劃近期回國，有人則在家人「擔心」及催促下選擇提前結束遊日行程回國，有中國旅客反映，不少飛往中國的航班是滿座狀態。

綜合極目新聞、第一財經、上游新聞報導及中國網路訊息，多名中國網友近日透過抖音、小紅書等短影音平台發布短片顯示，東京成田、大阪關西等機場的出境大廳內，擠滿許多拿著大包小包行李的中國旅客排隊報到，有人形容「人頭鑽動彷彿春運一般」。

根據報導，一名23日從東京成田機場飛返福建的中國遊客表示，她搭乘的航班是滿座狀態，但她原本就是預定23日返回中國。然而，她有朋友就因為「近期發生的事情」（指日本首相高市早苗發表「台灣有事」說）選擇提前回國，且「家裡人在催，比較擔心安全」。

另有中國遊客表示，自己就是在看到中國「有關部門」發布避免前往日本的訊息後，選擇提前返國。

根據報導，截至24日上午10時，已有12條中日航線取消了所有航班，但這12條航線原本就不是熱門航線，班次本來就少。中日之間的主力航線，目前則在陸續減班或停售機票。

報導提到，像是中國國航，30日起將把上海浦東─大阪航線從每週21班減至16班；而即日起，東航北京大興─大阪航線從每週14班減至8班，武漢─大阪航線從每週7班減至4班；天津航空天津─大阪航線則從每週7班減至3班；至於首都航空杭州─大阪航線則停售12月14日至23日的機位。

另有數據顯示，未來1週中國各機場赴日航班的取消率，將在11月27日達到21.6%，為1個月以來最高值。而飛往大阪關西機場的多條航線，取消率則名列前茅。

此外，目前中國各航空公司（不含九元、春秋等廉價航空）未來60天往返日本的機票預訂量，比11月15日起算60天內的機票預訂量減少約29%。

高市早苗 台灣有事 日本 中日關係
