川習24日晚通話 陸外交部曝氛圍：此次是由美方發起

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧表示，24日晚間川習通話是由美方發起的。圖為毛寧早前資料照。歐新社
大陸外交部發言人毛寧表示，24日晚間川習通話是由美方發起的。圖為毛寧早前資料照。歐新社

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，外界解讀與日本首相高市早苗台灣有事」的摩擦有關，川普隨後與日本首相高市早苗通話。大陸外交部發言人毛寧今對此事回應，指本次川習通話是由美方發起的，並指美日領導通話是美日之間的事情，而台灣問題是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。

據環球網，在今天大陸外交部例行記者會上，日本NHK記者提問，根據中方發布消息，昨晚中美元首通電話，這次通話是由中方主動提議、還是應美方邀請進行？另外這次通話持續了多長時間？中方如何評價這次通話的成果？

大陸外交部發言人毛寧表示，川普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。據我瞭解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對中美關係穩定發展十分重要。

此外，彭博記者詢問關於美日本領導人通話，討論日美同盟、地區局勢以及雙邊關係，還有台灣問題的立場一事。毛寧回應，「美日領導通話是美日之間的事情，我不做評論。至於台灣問題，是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。」

而關於日本電影、日本藝人等赴陸安排受到影響的部分，時間會持續多久？毛寧表示，近期中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論嚴重傷害了中國人民的感情，惡化中日交流的氛圍。日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉台問題上製造事端。

高市早苗 台灣有事 中美關係 毛寧 台灣問題
