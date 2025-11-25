快訊

不願犧牲令台日不安？川習通話未提台灣 分析指美國1條件下才有反應

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
在中日關係因「台灣有事」爭議持續拉距之際，美國總統川普（右）24日與中國國家主席習近平（左）通話。路透
在中日關係因「台灣有事」爭議持續拉距之際，美國總統川普（右）24日與中國國家主席習近平（左）通話。路透

中日關係因日本高市早苗台灣有事」言論持續拉鋸之際，美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話。熱線結束後，川普在社群發文隻字未提台灣，對此分析人士指出，川普政府比歷任政府都更不願意在台灣問題上犧牲財富與生命，對中日爭端保持沉默，想必令東京和台北感到不安。

新華社24日晚間搶先美方報導川習通話，指出習近平重申對台灣立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。新華社並稱，川普在通話中表態「理解台灣問題對中國的重要性」。

然而，西方媒體報導指出，川普事後在社群發文隻字未提台灣，白宮發言人李維特證實消息時也未著墨。川普貼文更多聚焦美中貿易與俄烏戰，並提到明年4月將出訪北京進行國是訪問。

曾任白宮國安會中國事務主任、現為美國喬治城大學學者的韋德寧（Dennis Wilder）在X上簡短評論指出，「川普對中日爭端保持沉默，想必令東京與台北雙雙感到不安」。

Greenvale諮詢公司中國業務總監艾莉絲．韓（Alice Han）在 CNBC受訪時描述，川普政府在台灣問題上「比歷任政府都更不願意」犧牲生命與財富，並更傾向將焦點放在美中貿易關係上。

前美國國防部官員、RSIS研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「如果北京進一步升高情勢、開始使用軍事脅迫，華府的反應就會強烈許多。」

儘管北京對東京的經濟施壓持續加劇，分析人士指出，雙方都有強烈理由避免讓爭端升級為武裝衝突，「因此中日之間意外爆發衝突的機率相當低。」

不過分析人士也補充，中日關係短期內恐難改善，並舉例說明中國過去對南韓、澳洲施加經濟脅迫，兩者都經歷多年才得以化解。

除此之外，全球政治風險諮詢組織歐亞集團主任波林（David Boling）與分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）認為，「高市無法收回她的發言，北京也很清楚這點。高市罪在於她說得太清楚，而北京正因此懲罰她……只要高市仍是首相，雙邊關係都難以有太大改善。」

高市早苗 台灣有事 中日關係 川普 北京 美國 習近平 美中
