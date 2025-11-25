川習通話加速統一？ 張五岳：兩岸不正常交流如何推進統一

大陸國家主席習近平24日晚與美國總統川普通話，並主動提及台灣問題，有觀點認為可能兩岸統一進程加速，不過淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳25日表示，中美領袖通話是按照北京節奏進行，他不認為北京有如此急迫，北京在反獨促統上還是穩步推進，而兩岸未能有正常交流，也難穩步推進統一。

張五岳對本報表示，習近平會主動打這通電話是很正常的事情，因為日本首相高市早苗本身提到「台灣有事」，事實很清楚的是，台灣有事是指日本派兵軍事介入，可是日本受制美日安保條約，無法單獨實行自衛權，一定要經過美國同意。所以中方如何跟美國明確底線才是關鍵，換言之，習近平跟美國溝通主要目的是想要明確底線，想要管控風險。

張五岳說，北京當局本來就兩岸問題不斷在國際場合表態，今年以來大陸外交部網站裡面大概有跟所謂超過40個國家以上簽署各式各樣的雙邊外交聲明跟公報，有四分之一都談及台灣問題，可以看到北京就是在國際場域上在進行「一中反獨」、「一中促統」、「一中促融」，北京在兩岸間、中國大陸內部也開始在這麼做。但兩岸之間互動連正常對話都沒有談，所以認為推進兩岸統一進程的說法有點過度解讀。

張五岳表示，北京是按照其議程在推進兩岸關係，習近平說要推動融合發展，但兩岸交流都無法正常化，統一是具有階段性，要取得歷史性進展，在統一問題上「除非是採取一個武力的方式，否則如果像心靈契合融合，兩岸關係不進行正常交流，怎麼穩步推進（統一）進程？」他說。

對於川習通話引全球關注，有觀點認為北京當局通話是因為中日關係緊張導致台海局勢升溫而焦慮、急了；也有觀點如旅美教授翁履中認為，北京將「統一」寫進對美外交進程，有明顯戰略意圖，且認為2027年至2032年之間，兩岸局勢可能會迎來全新一波策略變化。

川習通話訊息，大陸官媒新華社第一時間發出訊息，並在報導中指出，習近平表達「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分；川普隨後發表文章表示，雙方進行了一次「極其良好的交流」，但文中未提及談到台灣；路透報導，川普與高市早苗隨即在25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露更多細節。