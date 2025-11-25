快訊

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

全新LINE Pay Money12月3日登場！帳號能否沿用、功能有何不同？8大重點一次看

日中外交戰火延燒聯合國 日致函反駁中國主張

中央社／ 東京25日專電

日本常駐聯合國代表山崎和之24日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰要求日本首相高市早苗撤回「台灣有事」答詢的主張。

日本電視台報導，針對傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，日本常駐聯合國代表部表示，山崎已經向秘書長提交反駁書，指出「中國的主張不符合事實，缺乏依據」。

在信中，日方強調，日本對於可行使「集體自衛權」的情況有明確且嚴格的定義，指出「中國稱『日本會在尚未發生武力攻擊時就行使自衛權』，這種說法是錯誤的。」

信中也表示，台灣議題應該「透過對話以和平方式解決」，並批評中國對日本施壓的威嚇性措施，「應受到國際社會反對」。日本已經要求該函作為聯合國大會正式文件，向全體會員國發放。

傅聰21日致函古特瑞斯，就高市早苗「涉華錯誤言行」闡明中國政府立場。信中表示，高市早苗在國會答詢時公然發表「涉台露骨挑釁言論」，這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

信中表示，在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不撤回「錯誤言論」，中方對此強烈不滿、堅決反對。

高市早苗 台灣有事
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

世界日報社論／日本首相高市早苗 成為北京轉移民怨的標靶

環球網：川習此次通話是高市發表涉台言論背景下進行

批國民黨先進罵日本恐面臨黨紀？ 凌濤：我覺得不會

高市早苗和中鬧僵 民調卻再創新高！謝金河揭關鍵：年輕人也被喚醒

相關新聞

陸就「台灣有事」告狀聯合國！日本正式回函駁斥「與事實不符」

彭博資訊報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國要求撤回言論。對此，日本駐聯...

日媒：日本事前知情川習將通話 專家指反映出北京的焦慮

中日因「台灣有事」持續白熱化，美國總統川普24日先後與中國國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。日經亞洲25日引述專家分...

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

彭博資訊報導，中日因「台灣有事」言論關係白熱化之際，美國總統川普在美東時間24日先後與中國大陸國家主席習近平及日本首相高...

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

日本首相高市早苗本月初拋出「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國跳腳，外交與輿論戰火全開。然而，讓外界意外的是，台灣內部包含國民黨部分人士竟與中共的口徑一致，批評高市此舉「危險」，前國民黨主席洪秀柱更直指高市「不負責任」。被視為藍營戰力代表的桃園市議員凌濤昨天（24日）在政論節目中公開表態，直言無法理解為何有黨內外人士反而批評日本，他的發言也讓主持人謝震武嚇到直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」

川習通話 專家：習近平主動致電、要求美國管管日本

大陸國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，大陸旅美政治評論員鄧聿文分析，在大陸官方通稿中未提及習近平是「應約」與川普...

川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

路透報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在台灣時間25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。