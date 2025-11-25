媒體：習近平罕見致電川普 美國介入中日僵局？

中國官媒新華社週一（11月24日）晚間發布消息，稱習近平與川普通電話，其中也提到台灣問題。中方聲明稱，習近平向川普強調：「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，呼籲中美維護二戰勝利成果。

川普隨後也在社群平台「真實社群」上發文指出，兩人討論了烏克蘭、芬太尼以及中國購買美國大豆等議題，「我們與中國的關係極為強大」，並說他已接受習近平邀請，將於明年四月訪中，同時也回邀習近平明年稍晚對美國進行國是訪問，但並未提台灣或是中日外交衝突。

中美雙方事前皆未預告此次通話。美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻推測，中國正擔心與日本的緊張情勢升級，「習近平提到台灣及二戰後的國際秩序，明顯指向中國與日本因台灣議題而起的爭端。」

《華爾街日報》分析，台灣與烏克蘭都是中美關係中敏感的議題，兩者極少在兩國領導人的談話中同時被討論。消息人士指出，此次主動溝通是中國罕見的外交試探。

前一次中國領導人主動聯繫美國總統，可追溯至2001年9月11日恐攻後，時任中國國家主席江澤民向美國總統布希致電慰問；不過根據中國官方，當時是布希提出通話請求。

曾在歐巴馬政府擔任國安高層官員的梅德洛斯（Evan Medeiros）指出，習近平主動打電話「極為不尋常」，這凸顯習近平自認為可以影響川普在台灣議題上的觀點，「目標是拉近美國與中國對台灣未來的立場」。

《華爾街日報》引述知情人士說法稱，習近平決定在明年4月川普訪中期間提台灣問題，要求美方改變長期奉行的「戰略模糊」政策，正式表態「反對」台灣獨立，支持「和平統一」。

在與習近平通話後，川普在北京時間25日上午致電高市早苗，談及他與習近平的通話內容，並向高市說明當前的美中關係。高市早苗表示，「我們確認了日本與美國之間能密切協調」，且「川普強調他是我極親近的朋友，並樂意我隨時打電話給他」。

對於是否和川普談論到涉及台灣立場的內容，高市早苗則說：「細節不便透露」。

川習談烏克蘭議題

根據川普的貼文，他在通話中將焦點放在中美貿易與烏克蘭議題。隨著近日華府與基輔的和平談判持續推進，川普正試圖為俄烏戰爭劃下句點。

中國外交部表示，習近平告訴川普，希望「早日達成公平、持久、有約束力的和平協議」，並強調應「從根源上」化解危機。聲明指出，習近平重申北京支持「一切致力於和平的努力」。

自俄烏開戰以來，西方國家多次指控中國透過支持俄羅斯工業設備，使俄國得以延續戰爭；中國則反駁相關說法。德國總理梅爾茨日前則指出，中國可以加大對俄羅斯施壓，促使結束俄烏戰爭。

習近平：中美貿易穩定向好

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，中美領導人此次通話聚焦討論貿易，「我們對中國的表現感到滿意，而他們也有同樣的看法」。

川普表示：「我們為偉大的美國農民達成了一筆良好且極重要的協議，而且只會越來越好。」並稱自他10月底在韓國釜山與習近平會面以來，「雙方就維持協議的即時性與準確性都取得重大進展」。

根據美國農業部統計，中國自釜山川習會後，已訂購近200萬噸美國大豆，結束長達數個月的抵制。不過，這與白宮先前稱中國同意在明年前購買的1200萬噸仍有差距。白宮稱中國承諾未來三年每年至少購買2500萬噸大豆，但北京尚未證實相關數字。

此外，中國日前對13種「易製毒」化學品實施出口限制，對象包括美國、加拿大與墨西哥，其中包含製造合成類鴉片的重要原物料，相關藥物每年在美國造成數萬人過量死亡。作為交換，川普政府下修部分中國商品的關稅。

中國外交部表示，習近平在通話中指出，自兩人在會面後「中美關係總體穩定向好」，並指出雙方應努力「相互成就」。川普則寫道，隨著雙方貿易爭端趨緩，「現在我們可以著眼於更大的格局」。

（綜合報導）

