陸媒報導台青年在日本街頭喊「台灣是中國領土」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸官媒中國新聞網報導，有台灣青年在大阪街頭吶喊「台灣是中國的，不容日本武力干涉」。（圖／取自中國新聞網）
大陸官媒中國新聞網報導，有台灣青年在大阪街頭吶喊「台灣是中國的，不容日本武力干涉」。相關影片顯示，一名年輕男子手持大陸國旗，喊出「我們台灣人反對日本政府干涉中國內政」。

影片顯示，該名年輕人身處在周邊沒有任何行人經過的馬路上，後面不斷有車輛經過，難以分辨出他具體所處的地方。他聲稱自己在日本大阪的街頭，「身為中國台灣人，必須讓日本政府知道，我們台灣人的心聲。」

接著他手持大陸國旗，以日文說出「我是台灣人，我是台灣人，是堂堂正正的中國台灣人，台灣是中國的領土，台灣是中國的領土，台灣問題的中國內政，我們台灣人反對日本政府干涉中國內政。」

影片來源出自「台灣羊大大」，根據他的抖音帳號，其年齡24歲，自稱台灣統派青年，北京大學台灣研究院碩士生，研究中國共產黨歷史、國家統一模式、抗戰川軍老兵後代。他的抖音帳號有25萬人追蹤，頁面上發布內容多為促統言論，他也曾拍攝影片，在總統府前高喊「打倒台獨份子，維護國家統一」。

