快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

花64元爽中千萬！7-ELEVEN 9、10月統一發票 開出2張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在台灣時間24日晚間熱線，這是兩人繼釜山會談後首度通話。美聯社
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在台灣時間24日晚間熱線，這是兩人繼釜山會談後首度通話。美聯社

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而川普可能不會完全配合北京；此外，川普會理解台灣問題對北京而言很重要，但應該沒有進一步妥協，從而接受中方的二戰回歸說，這次川普應該是守住底線，維持美國對中和對台政策。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，川習通話看起來是為了鞏固兩強共同維穩的位置，且北京希望防止華府在中日僵局上，過多表態或藉機插手。

政治大學國家發展研究所副教授黃兆年表示，從川習的釜山峰會到這次熱線，北京的動機都是一致的，上次著重經貿，這次從台灣議題出發，切入日中摩擦，透過美國對日本安全及外交關係的影響力，來回應日本首相高市早苗的「台灣有事說」，抵銷高市發言對中國不利的輿論趨勢。

黃兆年指出，習近平希望在經濟問題和台灣問題上，對內展現出「一切盡在掌握」且「有能力與美國溝通」的形象；習近平一方面透過台灣議題施壓日美，也在美國急欲處理烏克蘭問題的狀態下，再掀一波疑美論，最後，這樣的發言彰顯中國民族主義立場，也有助習近平現階段維穩與強化統治正當性的需求。

黃介正也說，川習通話也有告訴內部，傳遞「大哥們已經在處理」的意涵。

王宏仁說，新華社並未如過去一樣稱「習近平應邀通話」，加上習近平搬出「台灣戰後回歸說」，顯示這場通話滿急的，且衝著日本而來；習近平想要延續在釜山峰會創造的兩大強權共管全球事務的意象，站出來讓國內民眾知道習的看法，也繼續傳遞「美中共治」的角色。

就日中摩擦來看，王宏仁說，川普迄今未表態，中方會希望華府敦促東京回應北京的要求，但他認為川普不會配合北京，川普還可能在對高市早苗的通話中支持日本，因為川普可能會認為，日本要修改安保三文件是其內政問題，在日中齟齬的過程中，是中國讓衝突升高，為何要指責日本。

至於川普沒有提到台灣議題，王宏仁分析，川普既不想陷入中國敘事陷阱，也不想批評中國；沒有看出川普答應中方什麼條件，他認為川普沒有妥協，維持美國對中及對台政策。

高市早苗 台灣有事 川習 習近平 美中 川普 美國 日本 台海 北京
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

川習通話 牛煦庭：台灣要小心明年川習會是否被交易

川習通話談台灣？民進黨團：新華社急於替習近平政治操作

【即時短評】「理解台問題對中重要性」川普畫模糊框框？

相關新聞

不願犧牲令台日不安？川習通話未提台灣 分析指美國1條件下才有反應

在中日關係因日本高市早苗「台灣有事」言論持續拉鋸之際，美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話。熱線結束後，川普在...

川習24日晚通話 陸外交部曝氛圍：此次是由美方發起

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，外界解讀與日本首相高市早苗「台灣有事」的摩擦有關，川普隨後與日本首相高市...

日相高市早苗成「問候魔」G20峰會備妥「打招呼」清單

日本新聞網（NTV NNN）報導，日本首相高市早苗結束20國集團（G20）峰會，預計24日晚間返抵東京。這趟僅停留36小...

台青年手持大陸國旗…在日街頭高喊「台灣是中國領土」學經歷遭起底

大陸官媒中國新聞網報導，有台灣青年在大阪街頭吶喊「台灣是中國的，不容日本武力干涉」。相關影片顯示，一名年輕男子手持大陸國...

川習通話加速統一？ 張五岳：兩岸不正常交流如何推進統一

大陸國家主席習近平24日晚與美國總統川普通話，並主動提及台灣問題，有觀點認為可能兩岸統一進程加速，不過淡江大學兩岸關係研...

川習通話提台灣？美中不同調 川普：可把眼光放大局上

川普總統24日與中國國家主席通話，川普表示，美中現在可以把眼光放到大局之上。川普也表示，他接受習近平的邀請，預計4月訪問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。