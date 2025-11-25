快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普17日於華府出席麥當勞一場峰會活動。路透
美國總統川普17日於華府出席麥當勞一場峰會活動。路透

彭博資訊報導，中日因「台灣有事」言論關係白熱化之際，美國總統川普在美東時間24日先後與中國大陸國家主席習近平及日本首相高市早苗通話，試圖在台灣議題升溫之際維持亞洲兩大經濟體間的平衡，凸顯華府在台灣問題上「走鋼索」。

這次川習通話約1小時，是兩人自10月底釜山會談後首度熱線。習近平重申對台灣地位的立場，強調台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要一環，並提及美中在二戰時協力對抗法西斯勢力，呼籲雙方「共同維護二戰勝利」。

數小時後，川普接著與高市通話。結束後，高市透露這通電話是川普主動聯繫，旨在重申美日關係，並向她更新美中情勢，川普還說她可以隨時打給他。

彭博指出，川普先後與中日領袖通話，凸顯他竭力避免被捲入日中衝突，日本是美國重要盟友，而中國是美國最大稀土供應國。

亞洲社會政策研究所執行主任但若雲（Rorry Daniels）指出，北京之所以在釜山會談中刻意避免提及台灣，是為了專注於貿易與穩定雙邊關係；但高市後續有關「台灣有事」的發言，使得中國「全面反制」。

「中國經常希望美國來處理中國與美國盟友之間的摩擦，」但若雲補充，北京視這些美國盟友為「聽從美國指揮的下屬」。

彭博報導指出，在這一連串外交互動中，美中仍在磋商敲定貿易休兵協議的最後細節，任何外交摩擦都可能危及先前商定內容。美國財政部長貝森特11月初曾表示，美中協議有望在11月27日感恩節前拍板。

高市早苗 台灣有事
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

川習通話 牛煦庭：台灣要小心明年川習會是否被交易

川普力挺沙烏地「染血太子」：否認MBS涉入記者命案，換到什麼豐碩成果？

黃國昌：美中對抗中仍有交流 兩岸該合作的時候就要合作

川習通話談台灣？民進黨團：新華社急於替習近平政治操作

相關新聞

陸就「台灣有事」告狀聯合國！日本正式回函駁斥「與事實不符」

彭博資訊報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國要求撤回言論。對此，日本駐聯...

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

彭博資訊報導，中日因「台灣有事」言論關係白熱化之際，美國總統川普在美東時間24日先後與中國大陸國家主席習近平及日本首相高...

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

日本首相高市早苗本月初拋出「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國跳腳，外交與輿論戰火全開。然而，讓外界意外的是，台灣內部包含國民黨部分人士竟與中共的口徑一致，批評高市此舉「危險」，前國民黨主席洪秀柱更直指高市「不負責任」。被視為藍營戰力代表的桃園市議員凌濤昨天（24日）在政論節目中公開表態，直言無法理解為何有黨內外人士反而批評日本，他的發言也讓主持人謝震武嚇到直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」

川習通話 專家：習近平主動致電、要求美國管管日本

大陸國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，大陸旅美政治評論員鄧聿文分析，在大陸官方通稿中未提及習近平是「應約」與川普...

川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

路透報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在台灣時間25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露...

川普與日相高市通話完畢 說明川習熱線內容

日本時事通信25日報導，日本首相高市早苗與美國總統川普已經通話完畢。但尚無詳細的通話內容…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。