快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

陸就「台灣有事」告狀聯合國！日本正式回函駁斥「與事實不符」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗25日結束與美國總統川普通話後回應媒體。路透
日本首相高市早苗25日結束與美國總統川普通話後回應媒體。路透

彭博資訊報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國要求撤回言論。對此，日本駐聯大使山崎和之24日回覆聯合國秘書長古特瑞斯，反駁中方的主張「與事實不符、缺乏根據」。

山崎在回函中寫道：「中方稱日本即便在未遭受武力攻擊的情況下也會行使自衛權，這項主張是錯誤的。」信函中提到：「日本的基本防衛政策是消極防衛姿態，純屬防禦性質，與中方主張相反。」

信中同時表達日本對中國軍事擴張及其在亞太地區日益強勢作為的憂慮。山崎寫道：「遺憾的是，在當今世界，某些國家以不透明的方式長期擴張軍事能力。此外，也有國家無視周邊國家的反對，持續試圖以武力或脅迫方式單方面改變現狀。」

另一方面，內閣官房長官木原稔25日在記者會重申日方立場表示：「對於中方在事實上不正確的主張，我們無法接受，日本政府必須堅定反駁並清楚傳達立場。」

木原也強調，日本希望持續保持與中國的外交溝通管道，「日本對各種形式的對話始終保持開放態度」。

談到美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話，他回應：「日本將繼續基於與盟友美國之間的高度互信，敦促中國履行符合其地位的責任。」

中國駐聯大使傅聰21日致函古特瑞斯，指控高市言論是日本戰後首次在正式場合將「台灣有事即日本有事」與集體自衛權相連結，並對中國構成「武力威脅」。

中方在信中表達強烈不滿，稱相關言論違反國際法、破壞戰後秩序，並警告若日本膽敢涉武力介入台海，將構成侵略行為，中國將依《聯合國憲章》行使自衛權。信中要求日本立即停止挑釁並撤回言論。

高市早苗 台灣有事
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

川習通話 專家：習近平主動致電、要求美國管管日本

解放軍報再度警告高市：若一意孤行，後果由日方承擔

黃國昌：美中對抗中仍有交流 兩岸該合作的時候就要合作

賴清德總統交辦組團到日本觀光？卓榮泰：總統的原意 大家不要誤會

相關新聞

陸就「台灣有事」告狀聯合國！日本正式回函駁斥「與事實不符」

彭博資訊報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國要求撤回言論。對此，日本駐聯...

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

日本首相高市早苗本月初拋出「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國跳腳，外交與輿論戰火全開。然而，讓外界意外的是，台灣內部包含國民黨部分人士竟與中共的口徑一致，批評高市此舉「危險」，前國民黨主席洪秀柱更直指高市「不負責任」。被視為藍營戰力代表的桃園市議員凌濤昨天（24日）在政論節目中公開表態，直言無法理解為何有黨內外人士反而批評日本，他的發言也讓主持人謝震武嚇到直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」

川習通話 專家：習近平主動致電、要求美國管管日本

大陸國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，大陸旅美政治評論員鄧聿文分析，在大陸官方通稿中未提及習近平是「應約」與川普...

川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

路透報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在台灣時間25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露...

川普與日相高市通話完畢 說明川習熱線內容

日本時事通信25日報導，日本首相高市早苗與美國總統川普已經通話完畢。但尚無詳細的通話內容…

【重磅快評】G2油膩大叔共謀管教「叛逆少女」？

在中日為日相高市早苗「台灣有事」發言嚴重對峙的關鍵時刻，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚熱線。習川熱線後，北京強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。