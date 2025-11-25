陸就「台灣有事」告狀聯合國！日本正式回函駁斥「與事實不符」

彭博資訊報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國要求撤回言論。對此，日本駐聯大使山崎和之24日回覆聯合國秘書長古特瑞斯，反駁中方的主張「與事實不符、缺乏根據」。

山崎在回函中寫道：「中方稱日本即便在未遭受武力攻擊的情況下也會行使自衛權，這項主張是錯誤的。」信函中提到：「日本的基本防衛政策是消極防衛姿態，純屬防禦性質，與中方主張相反。」

信中同時表達日本對中國軍事擴張及其在亞太地區日益強勢作為的憂慮。山崎寫道：「遺憾的是，在當今世界，某些國家以不透明的方式長期擴張軍事能力。此外，也有國家無視周邊國家的反對，持續試圖以武力或脅迫方式單方面改變現狀。」

另一方面，內閣官房長官木原稔25日在記者會重申日方立場表示：「對於中方在事實上不正確的主張，我們無法接受，日本政府必須堅定反駁並清楚傳達立場。」

木原也強調，日本希望持續保持與中國的外交溝通管道，「日本對各種形式的對話始終保持開放態度」。

談到美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話，他回應：「日本將繼續基於與盟友美國之間的高度互信，敦促中國履行符合其地位的責任。」

中國駐聯大使傅聰21日致函古特瑞斯，指控高市言論是日本戰後首次在正式場合將「台灣有事即日本有事」與集體自衛權相連結，並對中國構成「武力威脅」。

中方在信中表達強烈不滿，稱相關言論違反國際法、破壞戰後秩序，並警告若日本膽敢涉武力介入台海，將構成侵略行為，中國將依《聯合國憲章》行使自衛權。信中要求日本立即停止挑釁並撤回言論。