【重磅快評】G2油膩大叔共謀管教「叛逆少女」？

在中日為日相高市早苗「台灣有事」發言嚴重對峙的關鍵時刻，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚熱線。習川熱線後，北京強調台灣與戰後秩序，川普貼文則對台灣、中日危機隻字未提。各國解讀不一，南韓媒體甚至直指「令日本錯愕」。其實對台灣而言，更可能是「日本有事、台灣有事」的先兆，怎不讓人憂心。

川習通話後，北京方面率先釋出訊息：新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

隨後，川普在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在四月訪問北京。川普直言：「美中關係非常強韌。」

北京以台灣問題為主軸，川普貼文則隻字未提台灣、日本，卻也並未否認與習近平談到台灣問題。這既是眼前外界已知的有限訊息，也預示至少在明年四月川習會前的東亞台海局勢，勢將依此基調前行。

首先是，為何南韓媒體會認為「日本錯愕」？事實上不僅南韓，包括中國大陸甚至日本，都有不少人認為高市代表的日本極右派，眼前看似享受高民調支持的光環，實則是立基於錯估中日實力以及錯判中方態度的基礎之上，因而有著「中方最終會不了了之，至不濟也有美國兜底」的錯誤想望。

然則，相較於二○一二年釣島爭端之時，殊不知十多年來中日的軍事、科技、經濟等實力對比，早已不可同日而語，如今就連川普都已嗅到情勢已變、改稱美中「G2」。但顯然日本極右派，依舊沉溺於日本實力冠居東亞、是亞洲最發達國家的舊日榮景，因而誤認為中方也會像上次一樣「口嗨而已」。

如今，連日本極右派預設會幫忙兜底的「美國爸爸」，遲不願對於高市早苗提及台灣的部分有所表態，擺明就是不願意留給中方有任何取消明年四月川習會的藉口，或是讓自己陷入俄烏戰局、中日對峙「兩頭燒」的最壞局面。日本政府顯然也誤判了當前川普政府的實力與態度。

單就中日爭議而言，紐時指出，習近平的這通電話顯然是為了促使川普更接近北京的立場，並讓華盛頓約束東京。果不其然，緊接著日本媒體即獨家報導稱，川普已要求今天與高市早苗通話。這當然是日本政府不願見到的情境。

對於台灣來說，在中日為「台灣有事」爭議對峙之時，賴清德總統還不忘大啖日本海鮮壽司以示相挺；如今竟然傳出美中「同唱雙簧」，就更顯得這盤壽司 吃得很不是時宜。畢竟習川此時通話對台灣而言不可能是好事，反而更像是部分人士判斷的「日本有事、台灣有事」，也就是中方極可能利用日本的「主動找事」來解決台灣問題。也難怪會有接近北京人士透露，習近平將這次中日緊張視為影響川普對台政策的戰略契機，並已決定明年四月與川普直接討論台灣問題。

局勢演變至此，套用個日本極右派乃至賴清德政府都應該看得懂的比喻：兩個手握權勢的G2油膩大叔通話，一方要求另一方管教管教其想為「閨蜜」出頭的「叛逆少女」手下，且雙方對「閨蜜」的主權歸屬已有默契。想來，怎不教台灣心驚？