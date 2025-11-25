藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照
桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照

日本首相高市早苗本月初拋出「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國跳腳，外交與輿論戰火全開。然而，讓外界意外的是，台灣內部包含國民黨部分人士竟與中共的口徑一致，批評高市此舉「危險」，前國民黨主席洪秀柱更直指高市「不負責任」。被視為藍營戰力代表的桃園市議員凌濤昨天（24日）在政論節目中公開表態，直言無法理解為何有黨內外人士反而批評日本，他的發言也讓主持人謝震武嚇到直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」

凌濤在節目中指出，國民黨的路線是「親美友日和陸」，近期民調也顯示對國民黨的認同度很高，但他話鋒一轉表示，無法理解最近有黨內外人士「一天到晚去罵日本幹嘛？一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。」

凌濤強調，高市早苗在眾議院提及若台灣與菲律賓周邊海域遭封鎖，日本可能面臨生存危機，甚至必須啟動集體自衛權，這其實說明，日本是在意台灣安全情勢的，「中國大陸一定跳腳嘛！」

凌濤認為，高市的立場在日本國內也可能承受壓力，有人可能希望她不要說這麼多，希望她「退一點」，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」

此番發言讓節目現場來賓相當震驚，主持人謝震武更當場問他：「你這樣講會不會被黨紀處分？」來賓也笑稱「可能會」，但同時罕見地一致支持凌濤的觀點，「從來沒有這麼贊同過凌濤的想法」。

高市早苗 台灣有事 凌濤 台日關係 國民黨
