快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

解放軍報再度警告高市：若一意孤行，後果由日方承擔

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本首相高市早苗發言引起風波。法新社
日本首相高市早苗發言引起風波。法新社

中共《解放軍報》今日再度發文警告日本，指「日本首相高市早苗公然將純屬中國內政的台灣問題與所謂日本『存亡危機事態』掛鉤，暗示武力介入台海局勢的可能性」，「邏輯極其荒謬、態度極其囂張、影響極其惡劣」。文章稱，如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，由此引發的一切後果都將由日方承擔。

《解放軍報》25日在四版要聞版刊發題為《軍國主義餘毒未除才是『日本有事』》的評論指出，明治維新後，日本軍國主義擴張野心蠢蠢欲動。1874年，日本藉口牡丹社事件強侵台灣，對台灣原住民進行大肆殺戮；1895年，日本通過《馬關條約》強行割佔台灣，殘暴殖民統治了近50年，致使65萬台灣同胞生靈塗炭。

文章稱，二戰結束後，「台灣回歸祖國懷抱」，但日本軍國主義陰魂不散，覬覦台灣之心不死。在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責、犯下累累罪行的日本，是最沒有資格談「台灣有事」的一方。

該文批，如何解決台灣問題，完全是中國人自己的事，不關日本的事。台灣光復是二戰勝利成果，是戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法律文件，都明確了中國對台灣的主權。台灣問題純屬中國內政，一個中國原則是國際社會普遍共識。採取何種方式解決台灣問題、實現中國完全統一，完全是中國人自己的事。

《解放軍報》表示，從發動侵華戰爭造成超3,500萬中國軍民傷亡，到襲擊珍珠港引發太平洋戰爭，日本軍國主義不僅給世界人民造成深重災難，也把大陸拖入戰爭泥潭，使日本成為唯一遭受原子彈轟炸的國家。日本軍國主義軍事擴張史，也是回旋鏢不斷刺向自身的毀滅史。如今，日本右翼政客逆國際大勢而動，不僅在歷史問題上大開倒車，還冒天下之大不韙借台灣生事，更大幅提升防衛預算、發展遠程攻擊能力、試圖修改「無核三原則」，大有復軍國主義亡魂之勢。

文章最後強調，「中國人民和人民軍隊不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，包括中國在內的國際社會絕不會聽之任之，由此引發的一切後果都將由日方承擔。」

高市早苗 台灣有事
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

黃國昌：美中對抗中仍有交流 兩岸該合作的時候就要合作

川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

川普與日相高市通話完畢 說明川習熱線內容

賴清德總統交辦組團到日本觀光？卓榮泰：總統的原意 大家不要誤會

相關新聞

陸就「台灣有事」告狀聯合國！日本正式回函駁斥「與事實不符」

彭博資訊報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國要求撤回言論。對此，日本駐聯...

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

日本首相高市早苗本月初拋出「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國跳腳，外交與輿論戰火全開。然而，讓外界意外的是，台灣內部包含國民黨部分人士竟與中共的口徑一致，批評高市此舉「危險」，前國民黨主席洪秀柱更直指高市「不負責任」。被視為藍營戰力代表的桃園市議員凌濤昨天（24日）在政論節目中公開表態，直言無法理解為何有黨內外人士反而批評日本，他的發言也讓主持人謝震武嚇到直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」

川習通話 專家：習近平主動致電、要求美國管管日本

大陸國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，大陸旅美政治評論員鄧聿文分析，在大陸官方通稿中未提及習近平是「應約」與川普...

川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

路透報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在台灣時間25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露...

川普與日相高市通話完畢 說明川習熱線內容

日本時事通信25日報導，日本首相高市早苗與美國總統川普已經通話完畢。但尚無詳細的通話內容…

【重磅快評】G2油膩大叔共謀管教「叛逆少女」？

在中日為日相高市早苗「台灣有事」發言嚴重對峙的關鍵時刻，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚熱線。習川熱線後，北京強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。