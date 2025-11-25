解放軍報再度警告高市：若一意孤行，後果由日方承擔

中共《解放軍報》今日再度發文警告日本，指「日本首相高市早苗公然將純屬中國內政的台灣問題與所謂日本『存亡危機事態』掛鉤，暗示武力介入台海局勢的可能性」，「邏輯極其荒謬、態度極其囂張、影響極其惡劣」。文章稱，如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，由此引發的一切後果都將由日方承擔。

《解放軍報》25日在四版要聞版刊發題為《軍國主義餘毒未除才是『日本有事』》的評論指出，明治維新後，日本軍國主義擴張野心蠢蠢欲動。1874年，日本藉口牡丹社事件強侵台灣，對台灣原住民進行大肆殺戮；1895年，日本通過《馬關條約》強行割佔台灣，殘暴殖民統治了近50年，致使65萬台灣同胞生靈塗炭。

文章稱，二戰結束後，「台灣回歸祖國懷抱」，但日本軍國主義陰魂不散，覬覦台灣之心不死。在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責、犯下累累罪行的日本，是最沒有資格談「台灣有事」的一方。

該文批，如何解決台灣問題，完全是中國人自己的事，不關日本的事。台灣光復是二戰勝利成果，是戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法律文件，都明確了中國對台灣的主權。台灣問題純屬中國內政，一個中國原則是國際社會普遍共識。採取何種方式解決台灣問題、實現中國完全統一，完全是中國人自己的事。

《解放軍報》表示，從發動侵華戰爭造成超3,500萬中國軍民傷亡，到襲擊珍珠港引發太平洋戰爭，日本軍國主義不僅給世界人民造成深重災難，也把大陸拖入戰爭泥潭，使日本成為唯一遭受原子彈轟炸的國家。日本軍國主義軍事擴張史，也是回旋鏢不斷刺向自身的毀滅史。如今，日本右翼政客逆國際大勢而動，不僅在歷史問題上大開倒車，還冒天下之大不韙借台灣生事，更大幅提升防衛預算、發展遠程攻擊能力、試圖修改「無核三原則」，大有復軍國主義亡魂之勢。

文章最後強調，「中國人民和人民軍隊不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，包括中國在內的國際社會絕不會聽之任之，由此引發的一切後果都將由日方承擔。」