川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

路透報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在台灣時間25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露更多細節。這是川普與高市10月底首度會晤以來首度熱線。

高市與川普結束通話後對媒體表示：「總統川普在通話中簡要說明近期美中關係的狀況。」她補充，「總統川普提到，我們是非常要好的朋友，無論何時，他都很樂意接到我的來電」。

關於此次通話，白宮尚未回應。川普與中國國家主席習近平甫於台灣時間24日晚間通話，事後中方聲明聚焦台灣與戰後秩序，川普貼文則隻字未提台灣，並強調美中貿易與烏克蘭問題。

日本內閣官房長官木原稔在例行記者會上則表示，「美中關係的穩定對包括日本在內的國際社會極為重要」，但對於習近平在與川普通話中提及的台灣言論，他拒絕評論。