川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）10月28日在日本首相高市早苗（左）陪同下視察美軍駐日橫須賀基地。路透
美國總統川普（右）10月28日在日本首相高市早苗（左）陪同下視察美軍駐日橫須賀基地。路透

路透報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在台灣時間25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露更多細節。這是川普與高市10月底首度會晤以來首度熱線。

高市與川普結束通話後對媒體表示：「總統川普在通話中簡要說明近期美中關係的狀況。」她補充，「總統川普提到，我們是非常要好的朋友，無論何時，他都很樂意接到我的來電」。

關於此次通話，白宮尚未回應。川普與中國國家主席習近平甫於台灣時間24日晚間通話，事後中方聲明聚焦台灣與戰後秩序，川普貼文則隻字未提台灣，並強調美中貿易與烏克蘭問題。

日本內閣官房長官木原稔在例行記者會上則表示，「美中關係的穩定對包括日本在內的國際社會極為重要」，但對於習近平在與川普通話中提及的台灣言論，他拒絕評論。

高市早苗 台灣有事
×

延伸閱讀

川普與日相高市通話完畢 說明川習熱線內容

川習通話談台灣？民進黨團：新華社急於替習近平政治操作

【即時短評】川普理解台灣問題對中方的重要性 台灣自己如何看待呢？

川習通話 美方聲明迴避台灣問題、習近平闡明原則立場

相關新聞

陸就「台灣有事」告狀聯合國！日本正式回函駁斥「與事實不符」

彭博資訊報導，日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」國會答詢，引發中國大陸強烈不滿並致函聯合國要求撤回言論。對此，日本駐聯...

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

日本首相高市早苗本月初拋出「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國跳腳，外交與輿論戰火全開。然而，讓外界意外的是，台灣內部包含國民黨部分人士竟與中共的口徑一致，批評高市此舉「危險」，前國民黨主席洪秀柱更直指高市「不負責任」。被視為藍營戰力代表的桃園市議員凌濤昨天（24日）在政論節目中公開表態，直言無法理解為何有黨內外人士反而批評日本，他的發言也讓主持人謝震武嚇到直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」

川習通話 專家：習近平主動致電、要求美國管管日本

大陸國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，大陸旅美政治評論員鄧聿文分析，在大陸官方通稿中未提及習近平是「應約」與川普...

川高熱線結束！高市早苗透露川普談美中 稱與她關係「非常好」

路透報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在台灣時間25日上午通話，高市事後表示「川普簡要說明近期美中關係」，此外並未透露...

川普與日相高市通話完畢 說明川習熱線內容

日本時事通信25日報導，日本首相高市早苗與美國總統川普已經通話完畢。但尚無詳細的通話內容…

【重磅快評】G2油膩大叔共謀管教「叛逆少女」？

在中日為日相高市早苗「台灣有事」發言嚴重對峙的關鍵時刻，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚熱線。習川熱線後，北京強...

