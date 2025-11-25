快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本媒體實地觀察北海道觀光指出，當地熱門景點人潮依舊，且業者稱多了很多台灣人，報導畫面可見旅客受訪表明來自台灣。圖/截自STVニュース北海道在YT的影音
日本媒體實地觀察北海道觀光指出，當地熱門景點人潮依舊，且業者稱多了很多台灣人，報導畫面可見旅客受訪表明來自台灣。圖/截自STVニュース北海道在YT的影音

STV北海道新聞報導，中國因不滿日相高市早苗台灣有事」言論，其外交部在14日呼籲民眾暫赴日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，日本媒體實地報導北海道旅遊狀況指出，當地熱門景點人潮依舊，並未出現明顯衰退，更有店家表示出現許多台灣旅客，並直呼「感謝支持」。

札幌市豐平區的羊之丘展望台遇上國定假日「勤勞感謝日」三連休，最後一天依然擠滿遊客，現場舉行的烤地瓜免費發送活動從一早就排起長隊，不少民眾邊享用邊直呼「太幸福了」。

展望台副主管齋藤圭介表示，近期確實開始留意中國旅客是否減少，但目前情形仍待觀察。

在北海道另個熱門景點函館朝市，業者則語氣更加明確。記者詢問中國旅遊限制是否造成衝擊時，店家回答：「我們完全沒有受到影響。疫情前這裡也不是只靠中國客，現在世界各地的遊客都有。」

另有業者強調，近來到訪的台灣旅客明顯增加，「我們有很多台灣客人，非常感謝他們的支持！」當記者追問生意狀況時，店家爽快回答，「OK的！」

實地觀察亦顯示，不少台灣遊客在市場拍照、購物，現場氣氛熱鬧。根據電視台報導，現場有許多台灣旅客受訪時熱情回應，「我們從台灣來！日本真的很棒！

在美瑛町的青池周邊，同樣湧現大量遊客，藍色池水在低溫下結冰，吸引觀光客駐足拍照。

部分日本旅客坦言，熱門景點的過度觀光問題反而讓他們更傾向避開人潮，「旅館價格到處都在飆升，我們也因此減少出遊。」

中國呼籲避免赴日旅遊的影響尚未明朗，但從北海道多個景點的現場狀況來看，觀光客人潮仍穩定。當地店家普遍認為，短期內衝擊有限；其中，以台灣旅客為主的東亞客群仍持續支撐當地觀光市場。

高市早苗 台灣有事
相關新聞

影／陸禁日旅遊10天後！北海道照樣擠爆 店家嗨喊「很多台灣人」

STV北海道新聞報導，中國因不滿日相高市早苗「台灣有事」言論，其外交部在14日呼籲民眾暫赴日本旅遊。距離這項呼籲發布已超...

日本尷尬了！川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 東京錯愕

南韓媒體News1報導，日本與中國大陸因「台灣有事」言論僵持之際，美國總統川普與中國國家主席習近平24日晚間進行通話，引...

爭論：《聯合國憲章》中的敵國條款還在適用嗎？

（德國之聲中文網）日本外務省上周日（11月23日）在社交平台X上回應數日前中國駐日本大使館發布的有關《聯合國憲章》中“敵國條款”的內容。 日本外務省發文表示：“關於《聯合國憲章》中所謂的‘敵國條

中日12個航線停飛 高市與李強在G20「零互動」成焦點

中日關係持續緊張，未來一周內，中日已有12個直航航班遭取消，涉及杭州、南京、北京、深圳等城市飛往日本名古屋、福岡、札幌、...

日相G20峰會高市發言 李強離席

廿國集團（Ｇ20）領導人峰會日前在南非舉行，日本首相高市早苗和大陸國務院總理李強「零互動」成焦點。日媒報導，當地時間廿三...

日台交流協會成箭靶…陸官媒批媚日 林佳龍：戰狼語言

央視新媒體「玉淵譚天」昨天發布影片，將日中齟齬的矛頭指向日本台灣交流協會，控「日本砸一三一億日圓在台搞媚日宣傳」。外交部...

