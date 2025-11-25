快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

日本尷尬了！川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 東京錯愕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中日因日本首相涉台言論僵持之際，美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）24日晚間通話，引發日媒高度關注。圖/截自日テレNEWS在YT的影音
中日因日本首相涉台言論僵持之際，美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）24日晚間通話，引發日媒高度關注。圖/截自日テレNEWS在YT的影音

南韓媒體News1報導，日本與中國大陸因「台灣有事」言論僵持之際，美國總統川普與中國國家主席習近平24日晚間進行通話，引發日媒高度關注美國盟友的態度。然而，相較於中方搶先證實消息，並強調台灣回歸中國的立場，美方事後聲明隻字未提台灣或日中爭端，令日本錯愕。

News1以標題說明，習近平在通話中著重台灣，川普並未站到日本那邊，「日本感到錯愕」。

根據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

川普事後在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在4月訪問北京。川普直言：「美中關係非常強韌。」

多家西方媒體解讀美中公布內容的焦點明顯不同，北京強調台灣與戰後秩序，川普貼文及白宮發言人李維特皆對台灣議題隻字未提。

在日本媒體方面，日本放送協會（NHK）分析描述：「中國因首相高市早苗的涉台發言而強烈反彈的情況下，習近平向日本的盟友美國強調了中國的立場。」

讀賣新聞則指出，「美國總統川普與中方對於會談內容的說明差距甚大，凸顯雙方意圖不同。」

每日新聞指，習近平此番言論被視為向川普施壓，要求美方不要介入台灣問題。日本新聞網報導認為，中方提到「美中曾共同對抗法西斯與軍國主義，應共同維護二戰勝利的成果」，除了意在釘住美方、要求不要介入台灣問題外，也帶有對高市政權施加壓力的意圖。

偏自由派的朝日新聞報導：「在中國加強對高市的批評之際，北京再次向美國傳達其在台灣議題上絕不讓步的姿態。」

偏右翼的產經新聞則批評，川普「未提及習近平政權以高市首相發言為由加強對日本的施壓」，並指出「美國駐日大使葛拉斯曾展現與日本共同對抗中國壓力的態度，但川普卻迴避相關議題」。

高市早苗 台灣有事
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～加入就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

川習通話 美方聲明迴避台灣問題、習近平闡明原則立場

川習通話…川普：美中關係極強健 明年4月訪北京

川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣

習近平熱線川普 台灣問題成焦點 美方稱理解其對中方重要性

相關新聞

影／陸禁日旅遊10天後！北海道照樣擠爆 店家嗨喊「很多台灣人」

STV北海道新聞報導，中國因不滿日相高市早苗「台灣有事」言論，其外交部在14日呼籲民眾暫赴日本旅遊。距離這項呼籲發布已超...

日本尷尬了！川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 東京錯愕

南韓媒體News1報導，日本與中國大陸因「台灣有事」言論僵持之際，美國總統川普與中國國家主席習近平24日晚間進行通話，引...

爭論：《聯合國憲章》中的敵國條款還在適用嗎？

（德國之聲中文網）日本外務省上周日（11月23日）在社交平台X上回應數日前中國駐日本大使館發布的有關《聯合國憲章》中“敵國條款”的內容。 日本外務省發文表示：“關於《聯合國憲章》中所謂的‘敵國條

中日12個航線停飛 高市與李強在G20「零互動」成焦點

中日關係持續緊張，未來一周內，中日已有12個直航航班遭取消，涉及杭州、南京、北京、深圳等城市飛往日本名古屋、福岡、札幌、...

日相G20峰會高市發言 李強離席

廿國集團（Ｇ20）領導人峰會日前在南非舉行，日本首相高市早苗和大陸國務院總理李強「零互動」成焦點。日媒報導，當地時間廿三...

日台交流協會成箭靶…陸官媒批媚日 林佳龍：戰狼語言

央視新媒體「玉淵譚天」昨天發布影片，將日中齟齬的矛頭指向日本台灣交流協會，控「日本砸一三一億日圓在台搞媚日宣傳」。外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。