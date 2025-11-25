持續關注日中局勢 國安局：共軍灰色地帶行動未增強

針對日中局勢緊張，國安局副局長張元斌昨在立院答詢表示，到目前為止看到中共反應，除了透過外交系統發表恫嚇言論，以及經濟脅迫外，在軍事層面的灰色地帶行動沒有明顯增強趨勢，都在例行範圍內，但不排除後續會有變化，將持續關注。

張元斌也指出，中方最近在江蘇北部開設兩個作戰管制區，以及在渤海、大連西南地區開設禁航區，都是例行常態開設，目前並沒有看到具體升級趨勢。

剛從歐洲回台的外交部次長吳志中表示，對歐洲各國來講，並非要幫助台灣或幫助誰，而是台海的穩定是所有人非常重要的利益；大家在私下談話時，對中國大陸駐大阪總領事薛劍的斬首說都非常不以為然，也有人說這應該立即召回，但會升高外交對立，到目前為止沒有看到這種情形。

針對日本防衛大臣小泉進次郎日前視察沖繩縣與那國島基地，吳志中指出，日本是主權獨立國家，有權執行任何保護自己領土安全相關事宜，與那國島距離台灣很近，日本強化其軍事設施有助於維護台海。

民進黨立委陳冠廷表示，台灣位於印太安全的關鍵節點，中國持續以軍事、經濟及法律戰施壓，成為區域緊張的根源，台灣的安全不再只是供應鏈議題，也牽動整個民主陣營的戰略穩定；烏克蘭效應正在提醒全球，一旦侵略得逞，破窗效應會擴散，也讓國際社會更加重視台海和平與美台關係穩定。