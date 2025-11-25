聽新聞
日台交流協會成箭靶 陸官媒批媚日 林佳龍：戰狼語言

聯合報／ 記者張文馨陳宥菘／台北報導

央視新媒體「玉淵譚天」昨天發布影片，將日中齟齬的矛頭指向日本台灣交流協會，控「日本砸一三一億日圓在台搞媚日宣傳」。外交部長林佳龍昨晚表示，這是戰狼式語言，已經涉及情緒性攻擊；各國可以有自己立場，但應該和平禮貌地採取外交行為。

「玉淵譚天」影片稱，日本外務省的預算最早在二○二二年單獨列出推進日台關係的撥款，至今已累計超過一三一億日圓，影片並稱，日本企業對台投資減少，原因是日本告訴日企，如果北京入侵台灣導致需要從台灣撤離員工，日企需要自行承擔風險，暴露「台灣有事就是日本有事」的謬論本質。

影片最後貼出賴清德總統日前在社群發布的「日料午餐照」，稱面對日本如此明目張膽的干涉行徑，大陸已警告日本，要是敢武力介入台海局勢，必遭迎頭痛擊。

外交部與美國各州政府辦事處協會（ＡＳＯＡ）昨晚合辦感恩酒會，林佳龍說，台日之間是理念相近，有共同利害關係，彼此共同來維護台海和太平洋第一島鏈的和平穩定。

外交部政務次長吳志中昨在立法院答詢稱，降低衝突是最重要的，台灣沒有尋求對日簽署正式的軍事同盟，這對降低衝突沒有幫助。林佳龍表示，目前沒有台日軍事同盟的安排，台灣與周邊國家交流頻繁密切，一旦台海有事，第一島鏈也會有事。

高市早苗 台灣有事 林佳龍
