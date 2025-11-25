G20峰會 日相高市發言 李強離席

廿國集團（Ｇ20）領導人峰會日前在南非舉行，日本首相高市早苗和大陸國務院總理李強「零互動」成焦點。日媒報導，當地時間廿三日峰會上，李強先行發言，等到高市發言時，李強卻已離席，刻意換人入座；高市也證實未能與李強接觸，但強調日中對話持開放態度，並未關閉大門，重要的是她言所當言。大陸外交部表示，希望日方收回涉台錯誤言論，以實際行動展現對話誠意。

高市「台灣有事論」引起雙邊關係緊張後，日方就有意透過外交場合與中方磋商，但中方堅持日方必須先撤回言論，雙方陷入僵局。此前，中方已接續喊停中日韓文化部長會議及預定明年初由日方主辦的中日韓領導人峰會，廿三日李強選擇在高市發言時離席，透露出對日方強烈不滿的訊號。

南非廿國集團（Ｇ20）領導人峰會，日媒報導，大陸國務院總理李強先行發言，等到日本首相高市早苗發言時，李強卻已離席，改由大陸財政部長藍佛安（圖）入席。高市會後也證實未能與李強接觸，但強調日中對話持開放態度，重要的是她言所當言。圖／截自NHK畫面

據日本放送協會ＮＨＫ報導，Ｇ20峰會期間，高市早苗發言時，李強已經離開座位，改由大陸財政部長藍佛安入席，引發討論。

佳能全球戰略研究所研究員峯村健司在日本富士電視台節目聲稱，日方原本就不太想見面，甚至中文口譯官都沒到會場，若高市與李強交談，雙方只能透過英語溝通，將很花時間。如此一來就只能在場邊簡單寒暄、打招呼致意，其實就沒多大意義。

在峰會前，大陸外交部就表態，李強沒有會見日方領導人的安排，還說「請日方自重」。峰會期間，李強分別會見南韓總統李在明和德國總理梅爾茨，韓、德領導人皆表達訪陸意願。

據報導，高市指稱，日方並未事先與中方協調安排兩人會談，她十月就任首相以來，一貫秉持今後全面推進中日戰略互惠關係，並建立具建設性且穩定的中日關係方針，正因中日之間存在懸而未決的問題，今後才應增進合作及對彼此的理解。

日媒報導，預料中日對立將長期化，有外務省幹部形容，沒有一發就能讓中日關係改善的逆轉全壘打。另有幹部指出，中日關係最久恐需四至五年才能恢復，對立還未達到最高點；比起二○一○年東海漁船碰撞事件、二○一二年日本政府將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，這次對立程度有過之無不及。

針對日方表示已多次向中方解釋高市談話「要義」和日方「一貫立場」，大陸外交部發言人毛寧昨反問，日方所謂「一貫立場」的具體內容到底是什麼？日方能否完整公開表述「一貫立場」？如果日方只是反覆重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，行動上不斷越線，這種重申就是一句空話，是在虛化和掏空一個中國的立場。

毛寧說，日本應完整準確重申，「承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，日本政府充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割一部分的立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。

波茨坦公告第八條內容為「開羅宣言之條件必將實施，日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其可以領有的小島在內」。