中日12個航線停飛 高市與李強在G20「零互動」成焦點

中日關係持續緊張，未來一周內，中日已有12個直航航班遭取消，涉及杭州、南京、北京、深圳等城市飛往日本名古屋、福岡、札幌、大阪等地。還有愈來愈多旅行社主動取消團隊遊、簽證送簽等。

與此同時，廿國集團（G20）領導人峰會日前在南非舉行，日本首相高市早苗和大陸國務院總理李強「零互動」成焦點。

日媒報導，當地時間23日峰會上，李強先行發言，等到高市發言時，李強卻已離席，刻意換人入座；高市也證實未能與李強接觸，但強調日中對話持開放態度，並未關閉大門，重要的是她言所當言。大陸外交部表示，希望日方收回涉台錯誤言論，以實際行動展現對話誠意。

據大陸第三方出行平台「航班管家DAST」數據，未來一周，大陸有杭州、南京、運城、北京、深圳、成都、揚州、福州、上海、石家莊、西安等11個城市，共12個直飛往日本名古屋、福岡、札幌、大阪、沖繩、四國等多地的直航航線航班，已全數遭到取消，總計41個航次。

未來一周大陸赴日計畫航班取消率，將在本月27日達到最高點，為21.6%，創近月以來新高，整體計畫航班取消量較上月同期大增約56％。

大陸地方旅行社也紛紛響應「國家號召」。據東南網引述福建中旅旅行社出境部指出，該社12月赴日本的團組，多個預定包團已全部取消，還沒申請赴日本簽證的也全部取消送簽。

此前，大陸外交部、文化和旅遊部陸續發文，提醒大陸公民近期避免前往日本，中方也再次暫停進口日本水產品，停止重啟日本牛肉輸陸協商。

據日本觀光廳統計，每位陸客在日本平均消費18萬日圓，東京銀座免稅店銷售額有35%來自陸客，如今正面臨萎縮。

野村綜合研究所模型顯示，若中日航班量持續當前降幅，今年第4季日本GDP增速將被拖累0.3個百分點。