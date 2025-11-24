轟日台交流協會媚日 央視警告台灣「軟骨頭」…林佳龍：戰狼式語言

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

央視新媒體玉淵譚天將日中齟齬的矛頭指向日台交流協會，控「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」，授予我前駐日代表謝長廷旭日大綬章也屬於「媚日典型」。外交部長林佳龍今（24日）晚間表示，這是戰狼式語言，已經涉及情緒性攻擊。

林佳龍說，這是戰狼式語言、粗暴批評，還涉及到情緒性攻擊；各國都可以有自己的立場，但應該和平禮貌地採取外交行為。

針對台日關係，林佳龍重申，台日之間是理念相近，有共同利害關係，彼此共同來維護台海和太平洋第一島鏈的和平穩定。

隨著日中關係緊張升溫，台日安全結盟能否進一步推升備受關注。林佳龍說，目前沒有軍事同盟的安排；他也說，台灣與周邊國家交流頻繁密切，一旦台海有事，第一島鏈也會有事。

外交部政務次長吳志中今天上午在立法院表示，降低衝突是最重要的，台灣沒有尋求對日簽署正式的軍事同盟，這對降低衝突沒有幫助。

高市早苗 台灣有事
