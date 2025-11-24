轟日台交流協會媚日 央視警告台灣「軟骨頭」…林佳龍：戰狼式語言
央視新媒體玉淵譚天將日中齟齬的矛頭指向日台交流協會，控「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」，授予我前駐日代表謝長廷旭日大綬章也屬於「媚日典型」。外交部長林佳龍今（24日）晚間表示，這是戰狼式語言，已經涉及情緒性攻擊。
林佳龍說，這是戰狼式語言、粗暴批評，還涉及到情緒性攻擊；各國都可以有自己的立場，但應該和平禮貌地採取外交行為。
針對台日關係，林佳龍重申，台日之間是理念相近，有共同利害關係，彼此共同來維護台海和太平洋第一島鏈的和平穩定。
隨著日中關係緊張升溫，台日安全結盟能否進一步推升備受關注。林佳龍說，目前沒有軍事同盟的安排；他也說，台灣與周邊國家交流頻繁密切，一旦台海有事，第一島鏈也會有事。
外交部政務次長吳志中今天上午在立法院表示，降低衝突是最重要的，台灣沒有尋求對日簽署正式的軍事同盟，這對降低衝突沒有幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言