日本有意在與那國部署防空飛彈 陸外交部：極其危險

針對日本防衛相小泉進次郎提及有意在靠近台灣的與那國島布署防空飛彈，大陸外交部發言人毛寧在24日例行記者會上表示，日方在與「中國台灣」鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台「錯誤言論」，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。

據央視新聞報導，毛寧在記者會上說，「《波茨坦公告》明確規定，日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立了專守防衛原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄『無核三原則』。日本右翼勢力正在極力突破和平憲法的束縛，在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。」

毛寧表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指「中國台灣地區」，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心、有能力捍衛國家領土主權。

據日本共同社報導，小泉進次郎23日到訪日本最西端的沖繩縣與那國町，在和町長上地常夫會面時強調提升自衛隊防衛力和強化日美同盟的重要性，並為部隊部署謀求理解。對於將飛彈部隊部署在與那國的計畫，小泉表示，「會加劇地區緊張的指摘並不成立。」

共同社指出，與那國島距離台灣約110公里，是考慮到台灣突發事態時推進自衛隊「西南轉移」的最前線。該島2016年已設立陸上自衛隊駐地，日本計畫在此部署能打擊飛機和攔截彈道飛彈的03式中程防空飛彈部隊。

另，針對日本NHK提問，有日媒報導，中方已拒絕日方關於明年1月舉行中日韓三方會談的提議。毛寧稱，中日韓三方並沒有就第十次中日韓領導人會議的會期達成共識。

毛寧說，「近期日本領導人在涉台問題上公然發表錯誤言論，損害了中日韓合作的基礎和氛圍，導致當前不具備舉行中日韓領導人會議的條件。」