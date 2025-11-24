大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
隨著中日緊張情勢持續升高，大陸媒體也開始將批評的矛頭指向台日關係。圖／本報系資料照
隨著中日緊張情勢持續升高，大陸媒體也開始將批評的矛頭指向台日關係。圖／本報系資料照

北京當局對於日本首相高市早苗月初關於「台灣有事」談話的怒火，似乎正在燒向台灣與日本台灣交流協會。央視旗下新媒體《玉淵譚天》微博24日發布一則題為「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」的影片稱，至少在三年以前，日本就專門撥款用於「推進日台關係」，在台灣培養「媚日人士」，大搞「媚日宣傳」，撥出預算累計超過131億日元。

《玉淵譚天》將日本台灣交流協會在台灣向「全年齡層」推廣日本文化與日本教育、日台學界交流、前駐日代表謝長廷獲日本授予「旭日大綬章」、今年8月3日在屏東恆春潮音寺舉行的「巴士海峽戰歿者慰靈祭」等，均歸因於是在日本台灣交流協會「金錢推動」、有組織塑造的「媚日典型」。

影片稱，「面對日本如此明目張膽的干涉行徑」，大陸已警告日本，要是敢武力介入台海局勢，「必遭迎頭痛擊」。《玉淵譚天》最後並稱，這句話也是在警告「（台灣）這些軟骨頭」。

《央視軍事》微博24日也引述王炳忠等人說法指出，「日本首相高市早苗發表的涉台錯誤言論引發多方批評。對此，賴清德竟然發表一系列媚日言論，民進黨方面也亦步亦趨，引發島內輿論譴責。」

