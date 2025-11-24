解放軍報：日本妄圖介入台海 必將玩火自焚

日本首相高市早苗11月7日在國會發表「台灣有事」論後，中日關係持續緊張，中共中央軍委機關報《解放軍報》周一刊發評論文章稱，高市早苗的涉台謬論，不僅嚴重違反不干涉他國內政的國際法基本原則，更是對中國主權與領土完整的公然挑釁。文章警告，任何人、任何勢力妄圖介入台海局勢、阻擾中國統一大業，「必將自食苦果、玩火自焚」。

24日出版的《解放軍報》，在國際觀察欄目刊發題為《高市涉台謬論公然踐踏國際法必自食苦果》的署名評論文章。文章首先寫道，高市早苗近日公然宣稱「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。其涉台謬論，不僅嚴重違反不干涉他國內政的國際法基本原則，嚴重違背日本政府對中國政府的鄭重承諾，更是對中國主權與領土完整的公然挑釁。

文章指出，任何人、任何勢力妄圖介入台海局勢、阻擾中國統一大業，必將自食苦果、玩火自焚。

文章稱，不干涉他國內政是國際法的基石，是維繫國際秩序穩定的生命線，核心要義在於尊重各國主權獨立與領土完整，禁止以任何藉口介入他國內部事務。

文章接著援引《聯合國憲章》第二條第七款稱：「本憲章不得認為授權聯合國干涉在本質上屬於任何國家國內管轄之事件，且並不要求會員國將該項事件依本憲章提請解決。」

文章續說，這一規定從聯合國制度層面確立了不干涉內政的剛性原則。在此基礎上，聯合國大會還陸續通過多項相關決議，進一步細化了國家間不干涉內政的具體內涵。

文章也援引1981年通過的《不容干涉和干預別國內政宣言》，稱明確界定了不干涉內政的14項核心義務，其中強調「各國有義務避免以任何藉口直接或間接地促進、鼓勵或支持其他國家內部的叛亂或分裂主義活動，並避免採取任何謀求破壞其他國家統一或顛覆其政治秩序的行動」。

文章指出，高市早苗的言論嚴重違背日本政府作出的鄭重承諾，違反了國際法中「禁止反言」的基本原則。日本在《中日聯合聲明》等四個政治文件中反覆確認，「承認『中華人民共和國』政府是中國的唯一合法政府」。這些承諾具有明確的國際法效力。高市早苗發表錯誤涉台言論，還不思悔改，拒不撤回。這種行徑嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一箇中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情，同日本政府迄今所作政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣。

文章最後說，背信妄為終自斃。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅如磐石，意志不可動搖。「日本若膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。」

此前，中國常駐聯合國代表傅聰也在11月21日向聯合國秘書長古特雷斯致函，就高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。信函指出，在中國多次嚴正交涉和強烈抗議後，日本仍不思悔改，拒不撤回言論。中國對此強烈不滿、堅決反對。「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。」