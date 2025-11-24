大陸總理李強 在高市早苗G20發言時離席

大陸總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團峰會期間，兩人沒有交流。日媒稱，到高市發言時，李強還離開座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。

據日本放送協會（NHK）報導，會議期間，李強比高市早苗先發言，待高市發言時，李強離開座位，改由其他人坐在大陸代表的座位上。

高市早苗總結行程時證實，她此行與李強沒有任何交流。但她重申對日中各層級對話持開放態度，對建構雙邊互利和穩定關係的意願亦不變。

高市並承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應努力增進互相了解，加強合作，以減少問題；日方同時亦須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。