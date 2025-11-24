胡錫進：大陸官方帳號批高市早苗使用激烈語言不妥

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論遭到中國官媒抨擊，《環球時報》前總編輯胡錫進稱，個別官方帳號批高市使用容易產生不符合實際情況聯想的激烈語言，「我認為這不妥」，引起大陸網友兩極反應。

胡錫進23日晚在微博發文稱：「當前的對日鬥爭堅定、有力，同時老胡注也意到，個別有官方標識的帳號批高市早苗並警告日本右翼時，使用了容易產生不符合實際情況聯想的激烈語言，我認為這不妥。」

胡錫進認為，官方帳號應儘量使用準確語言傳遞真實信息，那樣更有利於引導公眾預期，避免一些中國人產生誤判。

他說：「這場對日鬥爭很可能將是長期的，保持中國社會的堅定、理性和團結，意味著韌性和持續性。如果有的官方帳號製造不切實際的預期，對中國社會可能產生的誤導，就會大於對日方能夠產生的震懾。」

胡錫進稱，中國當前的對日鬥爭很重要，如果有的信息誇大虛浮，實際效果就不是對這場鬥爭的支持貢獻，而可能成為干擾，甚至產生「低級紅高級黑」的作用。

他寫道：「個人帳號話說多重都問題不大，因為我們對高市早苗的憤怒是真實的。但是每一個官方帳號都應當更加嚴謹。這更符合國家利益。」

胡錫進這則微博發出後，一些大陸網友評論稱「老胡中肯」、「老胡說的對」，但也有網民諷刺：「老胡，當年（2022年8月，美國時任眾議院議長佩洛西訪台）你鼓吹伴飛、擊落時，給人帶來的是什麼預期？」。更有網民稱「對日本說多重話都不過分」、「對待敵人不要溫文爾雅」。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引起中國強烈反彈，央視旗下新媒體「玉淵譚天」12日發文稱，高市變成了「搞事」，還奉勸「搞事」早苗不要「滿嘴噴糞」，並質問「莫非她的腦袋被驢踢了？」

中共中央軍委機關報《解放軍報》16日也發文警告，如果武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。

另一家官媒《光明日報》21日則發文稱，流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，「每月無償多加五個班」，遭到大陸網友批評是「低級紅高級黑」。