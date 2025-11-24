中日關係緊張 香港暫停與日本官方交流

日本媒體報導，鑑於日本首相高市早苗涉台言論，令北京與東京緊張關係升溫，香港與日本目前已暫停官方交流。

日本共同社23日引述知情人士稱，香港投資推廣署原定上周二（18日）主辦的日港企業交流活動，但香港方面要求日本領事館人員不要出席。雙方協商後，決定將活動延期舉行。

此外，港府負責經濟政策的高層官員，原定12月上旬與日本駐香港總領事三浦潤會面，也已被港府通知取消會面。

香港保安局官網本月15日更新了有關前往日本旅遊的信息，稱「中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增」，呼籲計劃前往日本旅行或目前已在日本的香港居民提高警覺。香港教育局21日也證實，以安全為由取消原定下月派青年赴日交流行程。

高市早苗本月初的「台灣有事」言論，引發北京強烈不滿，從旅遊、教育、水產品等多方面對日本採取反制措施。