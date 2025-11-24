快訊

老師難為／輕拍肩膀被控不當管教 防禦性教學自保有必要

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

準天琴颱風恐發展 氣象專家揭時程、最新預測路徑

時事通信：北京挑起竹島爭議拉韓批日 南韓反應冷淡

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日媒報導，針對日相高市早苗「台灣有事」的發言，北京當局正對國際社會展開批判日本的宣傳攻勢，試圖拉攏與日本有領土爭議的南韓。 圖為今年10月27日在吉隆坡舉行的東協加三峰會會場，左至右為中、日、韓國旗。路透
日媒報導，針對日相高市早苗「台灣有事」的發言，北京當局正對國際社會展開批判日本的宣傳攻勢，試圖拉攏與日本有領土爭議的南韓。 圖為今年10月27日在吉隆坡舉行的東協加三峰會會場，左至右為中、日、韓國旗。路透

日本時事通信報導，針對日相高市早苗台灣有事」的發言，北京當局正對國際社會展開批判日本的宣傳攻勢，不僅向各國際組織施壓，也試圖拉攏與日本有領土爭議的南韓，不過韓方反應冷淡，願意呼應中國的多半局限在俄羅斯等少數友好國家。

時事通信指出，北京試圖與韓方形成「共同戰線」。中國外交部發言人毛寧17日以日本政府擴建用於介紹竹島（韓方稱獨島）等主權立場的「領土・主權展示館」為由，表示「周邊國家對日本近來惡質的言行提高警覺」。中國外交部以這種方式點名竹島議題，可說相當罕見。

報導說，南韓反應冷淡，主流媒體中央日報分析，中日關係惡化，中方似乎意在「重新挑起日韓歷史對立，動搖韓美日的合作關係」。南韓網路上也有人質疑中國在黃海邊界未定的情況下，對韓國展現的威嚇行為。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

地點藏隱喻？ 陸發布將在北洋艦隊誕生地「劉公島」實彈射擊

日版「政府效率部」 最快本周成立

高市早苗涉台論惹怒中方 石破茂：該討論的是如何避免「台灣有事」

跟進大陸對日反制？日媒：香港政府擬暫停與日本總領事館交流

相關新聞

陸回應高市升高層級 王毅再嗆「越了不應碰的紅線」

日本首相高市早苗七日在國會提出「台灣有事」論引發北京強烈反彈，日方迄今未撤回，中方則升高回應層級，由中央政治局委員兼外長...

時事通信：北京挑起竹島爭議拉韓批日 南韓反應冷淡

日本時事通信報導，針對日相高市早苗「台灣有事」的發言，北京當局正對國際社會展開批判日本的宣傳攻勢，不僅向各國際組織施壓，...

台灣有事說 中日對立升溫

日本防衛大臣小泉進次郎廿三日赴沖繩與那國島，視察陸上自衛隊在該島的營區。該島是日本國境之西，距台灣僅一一一公里。日媒報導...

中日關係惡化 學者：高市任內難緩解

日本首相高市早苗「台灣有事說」導致中日摩擦升溫。輔仁大學日文系特聘教授何思慎提醒，中日關係惡化對台海穩定沒好處，若中日衝...

陸稱對日有自衛權 我譴責「扭曲史實」

日中緊張升高，中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，警告稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，北京將...

高市早苗涉台論惹怒中方 石破茂：該討論的是如何避免「台灣有事」

日本首相高市早苗先前發表「台灣有事」論後，中日關係急劇惡化。日本前首相石破茂11月23日（周日）就此發表個人看法，「外交不是你想說什麼就說什麼，也不是只做你想做的事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。