時事通信：北京挑起竹島爭議拉韓批日 南韓反應冷淡
日本時事通信報導，針對日相高市早苗「台灣有事」的發言，北京當局正對國際社會展開批判日本的宣傳攻勢，不僅向各國際組織施壓，也試圖拉攏與日本有領土爭議的南韓，不過韓方反應冷淡，願意呼應中國的多半局限在俄羅斯等少數友好國家。
時事通信指出，北京試圖與韓方形成「共同戰線」。中國外交部發言人毛寧17日以日本政府擴建用於介紹竹島（韓方稱獨島）等主權立場的「領土・主權展示館」為由，表示「周邊國家對日本近來惡質的言行提高警覺」。中國外交部以這種方式點名竹島議題，可說相當罕見。
報導說，南韓反應冷淡，主流媒體中央日報分析，中日關係惡化，中方似乎意在「重新挑起日韓歷史對立，動搖韓美日的合作關係」。南韓網路上也有人質疑中國在黃海邊界未定的情況下，對韓國展現的威嚇行為。
