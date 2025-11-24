中日關係惡化 學者：高市任內難緩解

日本首相高市早苗「台灣有事說」導致中日摩擦升溫。輔仁大學日文系特聘教授何思慎提醒，中日關係惡化對台海穩定沒好處，若中日衝突，台灣絕對在暴風圈中，例如近代日俄戰爭發生在遼東，不論最後結果，台灣是必然的輸家。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁說，高市政權面對日本安全局勢惡化，想提前發動修改「安保三文件」，這將是台日實質安全合作的重要起點，台灣可望成為重要的利害關係人。

何思慎說，現在只是中日關係惡化的開始，高市已賠上前首相安倍晉三的「戰略互惠關係」成果。中共已對高市定調，中日關係緩和只能待高市下台，或美國總統川普有出人意表的政策，促動中日雙方關係改善的需要；若「台灣有事」，日本能做什麼，取決美國的態度，川普對台戰略模糊，高市難以「尾巴搖狗」。

郭育仁指出，日本輸出中國的大宗產品包含工具機、化學材料和消費性電子產品，北京加壓會逐步加溫，但不會一下子撕破臉，要看日本的反應；對北京來說，高市的台灣有事說比二○一二年日本宣布「釣魚台國有化」更嚴重，到目前為止，中國的反應還算輕微，雙方都有克制。

至於未來如何結束衝突？郭育仁說，上次釣魚台事件中，時任日本首相安倍晉三在國際場合希望透過元首外交來破冰，直到二○一七年才有效果；也許高市在南非的Ｇ20也會想主動出擊。另一種可能性是日方也不積極緩和對中關係，北京就是等到高市任期屆滿，這段期間雙邊關係就是僵持，類似二○一三年到二○一六年期間。

國安會前副秘書長楊永明指出，只要高市還在任，中國對日本的抵制就會長期發展；到目前為止，中國施壓並未到高市的臨界點，她也沒有急迫壓力要緩和對中的緊張關係。