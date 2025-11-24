聽新聞
陸稱對日有自衛權 我譴責「扭曲史實」

聯合報／ 編譯茅毅、記者張文馨／綜合報導

日中緊張升高，中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，警告稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，北京將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權。我外交部透過聲明譴責傅聰惡意扭曲史實，違反聯合國憲章在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。

日本首相高市早苗七日的「台灣有事」相關發言引發中日緊張升高，中國大陸駐日大使館廿一日的社媒發文暗示，根據聯合國憲章中的「敵國條款」，有權直接對日動武。

日本外務省廿三日也透過社媒發文回應。該發文寫道，對該憲章中的敵國條款，一九九五年聯合國大會第五十／五十二決議提到，相關規定已「過時」，且聯大當年表決時獲壓倒性通過。不過，該發文沒講的是，該決議僅具建議性質，並無拘束力，因此該憲章至今仍保留相關條款。

此外，民進黨指出，國際自由聯盟（Liberal International）廿二日於荷蘭海牙第二○九屆執委會議中無異議通過兩項挺台決議，強烈譴責中國對台灣人民的跨境鎮壓，並明確支持台灣民主韌性、國際參與，民進黨表示高度歡迎與感謝。

高市早苗 台灣有事

