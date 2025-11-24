台灣有事說 中日對立升溫

日本防衛大臣小泉進次郎廿三日赴沖繩與那國島，視察陸上自衛隊在該島的營區。該島是日本國境之西，距台灣僅一一一公里。日媒報導說，在七日日相高市早苗「台灣有事」答詢內容引發中日對立升高後，小泉此行更具象徵意義。

日防相小泉昨視察與那國島

小泉廿三日視察時表明，必須守護日本國民的生命與和平生活、領土、領海與領空。他此行也和與那國町町長上地常夫會面，可能旨在讓防衛省能在島上部署地對空飛彈部隊而尋求島民的理解。小泉強調，飛彈部隊能降低日本受到武力攻擊的可能性，並不存在將升高區域緊張的問題。

小泉提到，鑒於日本正面臨自二戰以來最嚴峻的安保環境，因此加強自衛隊的能力至關重要；中央與地方的合作也不可或缺。

日本近年加速強化自衛隊在其西南地區的部署，陸自二○一六年在與那國島開設營區、二○一九年在奄美大島與宮古島設置基地，前年則在石垣島開設營區。今後與那國島將部署飛彈部隊，配備可攔截敵機與巡弋飛彈的「03式中距離地對空誘導彈」。

共軍今劉公島實彈射擊

記者陳宥菘／綜合報導

中日矛盾未解，大陸自昨日起在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內，執行長達兩周的軍事任務。過去兩周大陸在黃海的軍事行動已從中部、南部擴及至北部。此外，大陸今日還將在甲午戰爭日軍大敗清朝北洋艦隊的黃海劉公島東部海域上，進行實彈射擊。

大連海事局發布航行警告，自十一月廿三日下午四時至十二月七日下午四時，一連兩周在渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，各點連線範圍內禁止駛入。據公告，具體位置落在遼寧半島與山東半島中間的近岸海域。

解放軍十七日至十九日才剛在「黃海中部」部分海域進行連續三日的實彈射擊，十八日至廿五日又在「黃海南部」部分海域進行一連八天的實彈射擊，昨日又在「黃海北部」部分海域展開最新一波軍事任務，大陸相繼在黃海中、南、北區塊展開軍事行動，且時間點相互重疊。

自中日對立升溫以來，不僅黃海，渤海海域也成為大陸執行軍事任務的熱區，且地點廣泛，既包含近岸海域，也有位於渤海中心或者與黃海交界的渤海海峽，時間點亦相互接續或重疊。自十八日以來，已累計來自大連、葫蘆島、秦皇島海事局等至少七則的航行警告。

此外，威海海事局昨日發布航行警告，自廿四日上午六時至下午五時，將在劉公島東部方圓一海里海域內開展實彈射擊，禁止駛入。具體位置在山東半島東北方，鄰黃海北部近岸海域。

劉公島在中日關係中具有特殊意義。甲午戰爭後期的一八九五年二月，日軍在威海衛之戰殲滅了清朝北洋艦隊，完全控制了渤海灣，並登上了劉公島，接收了島上的軍事設施與軍備物資。

中共火箭軍昨日還發布影片「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答」，以軍歌形式展現部隊全時待戰的戰備狀態，東風-61和東風-5C等洲際彈道導彈均在片中亮相。