中稱可對日採軍事行動 日外務省駁：舊敵國條款早廢止

中央社／ 東京23日專電

日本外務省今天針對中國駐日大使館援引「聯合國憲章」中的所謂「舊敵國條款」，聲稱對日本等第二次世界大戰的戰敗國有權採取軍事行動一事，在社群媒體臉書公開反駁，稱「舊敵國條款早已形同廢止」。

外務省在臉書發文中表示，這項條款早在1995年就被聯合國大會決議通過要求「儘速刪除」，認為這項條款不合時宜，強調「把早已形同廢止的規定，說成彷彿仍具效力，與聯合國的立場不相符」。

外務省並提到，中國自己當年也對刪除「舊敵國條款」的決議投下了「同意」票。

中國駐日大使館21日在社群媒體X發文，稱若戰敗國再次採取「通往侵略政策的行動」，包括中國在內的聯合國創始會員國，即使未經聯合國安理會許可，也「有權直接採取軍事行動」。

高市早苗 台灣有事

