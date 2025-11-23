高市早苗涉台論惹怒中方 石破茂：該討論的是如何避免「台灣有事」
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事」論後，中日關係急劇惡化。日本前首相石破茂11月23日（周日）就此發表個人看法，「外交不是你想說什麼就說什麼，也不是只做你想做的事。它不是為了提高（民意）支持率。正因如此，我們一直被教導，即使外界批評你，為了國家利益，有些東西你必須捍衛。」石破茂認為，真正該討論的是如何避免「台灣有事」。
石破茂接受Abema電視台訪問時談到日中關係，「1972年，田中角榮首相訪問北京，日中兩國恢復外交關係。此後，歷屆政府都極其謹慎地處理日中關係。雖然有時人們會表達自己的觀點和情緒，但都以極其謹慎的態度對待這一關係。就日中關係而言，日本政府所採取的立場至關重要。」
當談到中國對「台灣有事」言論的批評，石破茂的觀點是，「即使世界批評你，為了國家利益，有些東西你必須捍衛。我們需要思考如何防止台灣陷入危機。」
對於高市早苗引發爭議的言論，石破茂表示，「我當時不在現場，所以不清楚。光看影片是不能妄下結論的。不過，高市早苗是一位經驗豐富的政治家，我相信她發言時肯定考慮過很多因素。她是我們的首相，為了維護國家利益，她應該說出該說的話，解決所有需要解決的問題。這不正是執政黨成員的職責嗎？」
聽到這番話後，記者接ˋ著問到，「另一方面，高市早苗身邊有些人說，故意公開談論這種生存危機的可能性本身就是一種威懾。石破先生，您對此有何看法？」
石破茂回應道，「除非你清楚解釋立場，以及出於什麼原因它會起到威懾作用，否則我們無從知曉。究竟會發生什麼？高市在國會答辯中提到過『有很多例子』之類的話。除非我們知道它會起到怎樣的威懾作用，否則根本無法置評。」
此外，關於日本為應對「台灣有事」所做的準備，他表示，「問題在於如何防止『台灣有事』的情況發生。如果台灣真的陷入軍事危機該如何應對，這不是能在公開場合討論的問題。我們需要做的，是仔細研讀《日美安保條約》和《日美地位協定》的條款，認真分析中國陸軍、海軍和空軍的實力，以及台灣陸軍、海軍和空軍的實力，從而找出預防台灣陷入緊急事態。」
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言